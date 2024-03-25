Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що через погану роботу мобільного зв'язку вони не отримують фото подій від мешканців окупованих територій. Російські журналісти також нічого не знімають, щоб не показувати масштаби влучань.

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Наслідки прильоту у Маріуполі

Як зазначив Андрющенко, був приліт в районі селищ Водяне, Зоря в місце базування росіян. Є інформація, що влучань у склад не було, тому детонування, на жаль, не відбулось, проте пошкоджено російську техніку. 7 окупантів загинуло, частина отримала поранення.

Окупанти в пакетах поїхали в Таганрог. Там (в Маріуполі – 24 Канал) щось трапилось, наші "очі" досі намагаються зрозуміти що саме,

– сказав Андрющенко.

Яка була мета обстрілу

Андрющенко вважає, те, що "впало" в Маріуполі було націлено на територію Росії українськими спецслужбами.

Швидше за все, на меті був Таганрог і Ростов-на-Дону. Основні атаки націлені на НПЗ, місця зберігання палива та аеродроми,

– вважає Андрющенко.

Важливо! У російських ЗМІ повідомляють про вибухи на НПЗ у Самарській області. Відомо, що це була атака БпЛА.

Новини Маріуполя: коротко