Росіяни одразу ж поспішили виправдатися, заявивши про роботу їхньої сумнозвісної ППО. Гучні звуки чули у кількох районах окупованого міста.
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У Маріуполі було гучно вранці
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко об 11:46 повідомив, що у Маріуполі було гучно.
Епіцентр ближче до Лівобережного району,
– зазначив він.
Андрющенко зазначив, що росіяни пишуть про "роботу протиповітряної оборони" в місті. Але, за словами радника, всі українці в курсі, як саме "працює" ППО окупантів.