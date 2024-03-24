Росіяни одразу ж поспішили виправдатися, заявивши про роботу їхньої сумнозвісної ППО. Гучні звуки чули у кількох районах окупованого міста.

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У Маріуполі було гучно вранці

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко об 11:46 повідомив, що у Маріуполі було гучно.

Епіцентр ближче до Лівобережного району,

– зазначив він.

Андрющенко зазначив, що росіяни пишуть про "роботу протиповітряної оборони" в місті. Але, за словами радника, всі українці в курсі, як саме "працює" ППО окупантів.