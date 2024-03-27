Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, заметив, что в городе остаются люди с проукраинской позицией, однако не выражают ее из-за того, что Мариуполь превратился в военный концлагерь.

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Какой метод придумали россияне

Забавин отметил, что россияне продолжают совершать оккупационные действия и геноцид в отношении украинцев. Так называемая "власть" в Мариуполе заявила, что мариупольцы имеют время до 1 июля, чтобы получить российский паспорт.

Затем же человек, который не взял "красную тряпку", будет считаться "иностранным гражданином". Он будет иметь 90 дней на пребывание на "новых" регионах России, а после – его депортируют в "старые" области страны-агрессора.

Напомним! Владимир Путин незаконно присоединил к России части Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Автономную Республику Крым.

"Это реальная депортация украинцев, которые по тем или иным причинам не могут покинуть оккупированную территорию, но не хотят получать российский паспорт. То есть их фактически будут выгонять", – отметил Дмитрий Забавин.

За первый год оккупации, в 2022 году, добровольно получили российские паспорта менее 5 тысяч человек, которые остались в Мариуполе.

Поэтому оккупанты сделали принудительную паспортизацию: если украинцы не берут "красную тряпку", они не получают право на медицину, социальные выплаты и гуманитарную помощь.

Даже несмотря на такие ограничения, в Мариуполе еще очень много людей, которые стойко держатся и не берут паспорта России. Обычно это мариупольцы, которые имеют свой огород, поэтому не зависят от вражеской помощи.

Но сейчас их фактически заставляют идти брать тот российский паспорт, иначе они станут, по мнению оккупантов, "иностранными гражданами",

– подчеркнул депутат Мариупольского райсовета.

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