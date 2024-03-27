Из собственных источников 24 Канал смог получить темники и заготовки целого ряда российских пропагандистских материалов. Из полученной информации можем узнать, как Россия пытается искажать реальность, влиять на людей, а еще – раскрывать собственные болевые точки и обиды на весь мир.

В анализе очередной порции российской пропаганды читайте о том, как россияне обижены на мир из-за олимпийского бана, для чего обвиняют Украину в геноциде, а также, почему подражают Геббельсу в его маниакальных попытках создать "нового человека".

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Олимпийская истерика России

России запретили участвовать в Олимпиаде из-за агрессии против Украины. Сразу вспомним, как в 1980 году СССР, преемницей которого себя провозгласила Россия, получил бойкот Олимпиады в Москве из-за агрессии против Афганистана.

Недавно президент Франции Макрон напомнил Путину о традициях так называемого "олимпийского перемирия". Но для России время Олимпиад – именно период, когда они пытаются провести свои "маленькие победные войны".

Так было в 2008 году с Грузией.

В 2022-м Россия не напала на Украину раньше, потому что ждала, когда завершится Олимпиада в Пекине, очень важная для имиджа другого автократа и союзника Путина – Си Цзиньпина.

В 2014-м было то же самое – Россия ждала завершения Олимпиады в Сочи, чтобы захватить украинский Крым.

В стране-агрессоре сейчас изображают Россию жертвой, что вынуждена реагировать – в 2008-м на "агрессию" Саакашвили, а в 2014-м – на "коварных украинцев", которые совершили государственный переворот, а не свергли тирана и одновременно пророссийскую марионетку Януковича.

При этом в лучших традициях Оруэлла россияне снова говорят, что "война – это мир, а они – его голуби".

Единственное, в чем правы российские пропагандисты, так это в том, что ключ к миру сейчас "в руках Запада", но не в том смысле, который они вкладывают. Ведь с Россией не о чем говорить (последние мирные переговоры с этими террористами вел террорист Евгений Пригожин), поэтому именно от Запада зависит интенсивность поставок Украине оружия. Только при его наличии Украина сможет победить российскую тиранию и остановить опасных для всего мира маньяков-историков.

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Искатели геноцида

Еще одна болевая точка России – обвинения этого государства-террориста в геноциде. В этой ситуации пропагандисты решили, что лучшая защита – это нападение, а потому начали искать в Украине свой геноцид.

Для этого по 10-му кругу используются байки о притеснениях русских в Украине. Напомним, что Путин использовал эти обвинения для обоснования полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Опять вспоминаются знаковые для "российского катехизиса" события – гибель пророссийских боевиков в Одессе 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Но они почему-то не рассказывают, что же было причиной столкновений, кто использовал огнестрельное оружие, кто стал первой жертвой, кого поддерживала милиция и кто, собственно, сам себя поджег и погиб по собственной глупости. Пропагандисты называют их одесситами, но молчат, что в основном это были завезенные из Приднестровья провокаторы.

Пропагандисты уже традиционно поют о "внесудебных расправах" над русскими в Украине, но молчат и не говорят, что:

фанаты "русского мира" в марте 2014 года похитили в центре Симферополя, пытали и убили Решата Аметова,

23 июля 2014 года убили 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко из-за сине-желтой ленты на рюкзаке и шарфика львовских "Карпат",

зарезали 13 марта во время мирного проукраинского митинга в Донецке Дмитрия Чернявского,

зверски убили 17 апреля 2014 года в Горловке местного депутата Владимира Рыбака.

Этот список можно долго продолжать. И что это как не геноцид? Людей убивали за их позицию, за верность Украине.

Сейчас же, после того как российские СМИ несколько дней смаковали пытки подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" и рассказывали, что отрезать ухо, пытать током, выбивать глаз – это нормально, а сумасшедший Дмитрий Медведев прямо говорит, что подозреваемых непременно убьют, то о каких "внесудебных расправах" в Украине может идти речь?

Пропагандисты рассказывают старые сказки о Донбассе, который "8 лет бомбили". При этом сознательно избегают сравнения с настоящими бомбардировками, ведь именно Россия сравняла с землей десятки украинских городов – Попасную, Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Лисичанск, Северодонецк, Часов Яр, Константиновку, Бахмут и многие другие.

Российская пропаганда почему-то не вспоминает, что большая часть населения этих городов говорила на русском и именно они стали настоящими жертвами геноцида. Геноцида, который развязала Россия.

За признаки геноцида Россия выдает вполне логичное и законное требование использовать в государстве Украина государственный язык. Интересно, могут ли миллионы украинцев, которые живут в России, свободно говорить на украинском или получать образование? Сколько в России украинских школ? Как дела с официально признанными языками так называемых "малых народов" в национальных республиках?

При этом россияне забыли, что именно Путинская агрессия заставила украинцев, которые раньше говорили на русском, отказаться от языка оккупанта и перейти на украинский.

И не забывайте, что это Россия, а не Украина напала. Это Россия и россияне ответственны за Бучу, Ирпень, Бородянку, Мариуполь и другие разрушенные города и села. Это Россия убивала мирных украинцев – детей, взрослых и стариков, это россияне сжигали украинские книги и призывали убивать украинцев в эфирах телеканалов, это российский лидер отказал украинцам в праве на существование и назвал их русскими. Так кто совершает геноцид?

Новая российская евгеника и окончательное решение украинского вопроса

Еще одна задача российской пропаганды – найти хоть какой-то смысл в так называемой "СВО", чтобы хоть как-то обосновать агрессивную войну России против Украины. Для этого ищут экзистенциальную и даже философскую цель. Здесь в работу идет все, но основой является тоска по "совку". Это россияне называют "традиционными ценностями".

Российские пропагандисты видят в "СВО" борьбу за нового человека и новую антропологию и прямо подражают нацистам Гиммлеру и Геббельсу. Они также хотели создать "нового человека" на базе "традиционных ценностей" в их понимании. Но тогда им мешали евреи. Сейчас же России очевидно мешают украинцы.

Это феерическая чушь – пропагандисты тянут откровенную фашистскую "повестку", при этом их родная страна объявила публично "крестовый поход против нацизма". И в этой борьбе, похоже, организаторы обречены выходить на самих себя снова и снова.

Это медицинский факт, что российской власти не нравится существование "прав человека" и "либерализм", потому что тогда люди начинают думать и не хотят повиноваться власти и ехать на убой в другую страну. Именно поэтому российские власти хотят возвращения к так называемому "традиционному обществу".

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Очевидно современная Россия хочет жить во времена, когда "прав человека" не существовало. Но с чего пропагандисты взяли, что во времена Сталина именно они будут на вершине, а не где-то на Соловках или в ГУЛАГе? Они воспевают большие проекты большевиков и готовят к новой страшной цене за неизвестно что. Что ж, очень хорошо, что российская интеллектуальная мысль находится в таком плачевном состоянии и является тупиковой ветвью развития. Вполне традиционно, заметим.