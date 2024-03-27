З власних джерел 24 Канал зміг отримати темники та заготовки цілої низки російських пропагандистських матеріалів. З отриманої інформації маємо змогу дізнатися, як Росія намагається викривляти реальність, впливати на людей, а ще – розкривати власні больові точки та образи на цілий світ.

В аналізі чергової порції російської пропаганди читайте про те, як росіяни ображені на світ через олімпійський бан, для чого звинувачують Україну в геноциді, а також, чому наслідують Геббельса у його маніакальних спробах створити "нову людину".

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Олімпійська істерика Росії

Росії заборонили брати участь в Олімпіаді через агресію проти України. Відразу пригадаємо, як у 1980 році СРСР, наступницею якого себе проголосила Росія, отримав бойкот Олімпіади в Москві через агресію проти Афганістану.

Нещодавно президент Франції Макрон нагадав Путіну про традиції так званого "олімпійського перемир'я". Та для Росії час Олімпіад – саме період, коли вони намагаються провести свої "маленькі переможні війни".

Так було у 2008 році з Грузією.

У 2022-му Росія не напала на Україну раніше, бо чекала, коли завершиться Олімпіада в Пекіні, дуже важлива для іміджу іншого автократа та союзника Путіна – Сі Цзіньпіна.

У 2014-му було те ж саме – Росія чекала завершення Олімпіади в Сочі, щоб загарбати український Крим.

У країні-агресорці нині зображають Росію жертвою, що змушена реагувати – у 2008-му на "агресію" Саакашвілі, а у 2014-му – на "підступних українців", які здійснили державний переворот, а не скинули тирана та водночас проросійську маріонетку Януковича.

При цьому в кращих традиціях Орвела росіяни знову кажуть, що "війна – це мир, а вони – його голуби".

Єдине, в чому праві російські пропагандисти, так це в тому, що ключ до миру зараз "у руках Заходу", але не в тому сенсі, який вони вкладають. Адже з Росією нема про що говорити (останні мирні переговори з цими терористами вів терорист Євгеній Пригожин), тому саме від Заходу залежить інтенсивність постачання Україні зброї. Лише за її наявності Україна зможе перемогти російську тиранію та зупинити небезпечних для всього світу маніяків-істориків.

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Шукачі геноциду

Ще одна больова точка Росії – звинувачення цієї держави-терористки в геноциді. У цій ситуації пропагандисти вирішили, що найкращий захист – це напад, а тому почали шукати в Україні свій геноцид.

Для цього по 10-му колу використовуються байки про утиски росіян в Україні. Нагадаємо, що Путін використав ці звинувачення для обґрунтування повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Знову згадуються знакові для "російського катехизису" події – загибель проросійських бойовиків в Одесі 2 травня 2014 року в Будинку профспілок. Та вони чомусь не розповідають, що ж було причиною зіткнень, хто використовував вогнепальну зброю, хто став першою жертвою, кого підтримувала міліція та хто, власне, сам себе підпалив й загинув через власну дурість. Пропагандисти називають їх одеситами, але мовчать, що переважно це були завезені з Придністров'я провокатори.

Пропагандисти вже традиційно співають про "позасудові розправи" над росіянами в Україні, але мовчать та не говорять, що:

фанати "русского міра" в березні 2014 року викрали в центрі Сімферополя, катували та вбили Решата Аметова,

23 липня 2014 року вбили 16-річного футболіста з Краматорська Степана Чубенка через синьо-жовту стрічку на рюкзаку та шалик львівських "Карпат",

зарізали 13 березня під час мирного проукраїнського мітингу в Донецьку Дмитра Чернявського,

по-звірячому вбили 17 квітня 2014 року в Горлівці місцевого депутата Володимира Рибака.

Цей список можна довго продовжувати. І що це як не геноцид? Людей вбивали за їхню позицію, за вірність Україні.

Нині ж, після того, як російські ЗМІ кілька днів смакували катування підозрюваних у теракті в "Крокус Сіті Холі" та розповідали, що відрізати вухо, катувати струмом, вибивати око – це нормально, а навіжений Дмітрій Мєдвєдєв прямо говорить, що підозрюваних неодмінно вб'ють, то про які "позасудові розправи" в Україні може йти мова?

Пропагандисти розповідають старі казки про Донбас, який "8 років бамбилі". При цьому свідомо уникають порівняння зі справжніми бомбардуваннями, адже саме Росія зрівняла з землею десятки українських міст – Попасну, Маріуполь, Авдіївку, Мар’їнку, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Часів Яр, Костянтинівку, Бахмут та багато інших.

Російська пропаганда чомусь не згадує, що більшість населення цих міст говорили російською й саме вони стали справжніми жертвами геноциду. Геноциду, який розв'язала Росія.

За ознаки геноциду Росія видає цілком логічну та законну вимогу використовувати в державі Україна державну мову. Цікаво, чи можуть мільйони українців, які живуть у Росії, вільно говорити українською чи здобувати освіту? Скільки в Росії українських шкіл? Як справи з офіційно визнаними мовами так званих "малих народів" в національних республіках?

До того ж росіяни забули, що саме Путінська агресія змусила українців, які раніше говорили російською, відмовитись від мови окупанта та перейти на українську.

І не забуваймо, що це Росія, а не Україна напала. Це Росія та росіяни відповідальні за Бучу, Ірпінь, Бородянку, Маріуполь та інші зруйновані міста та села. Це Росія вбивала мирних українців – дітей, дорослих та людей похилого віку, це росіяни спалювали українські книжки та закликали вбивати українців в ефірах телеканалів, це російський лідер відмовив українцям у праві на існування та назвав їх росіянами. То хто чинить геноцид?

Нова російська євгеніка та остаточне розв'язання українського питання

Ще одне завдання російської пропаганди – знайти бодай якийсь сенс у так званій "СВО", щоб хоч якось обґрунтувати агресивну війну Росії проти України. Для цього шукають екзистенційну та навіть філософську мету. Тут у роботу йде все, але основою є туга за "совком". Це росіяни називають "традиційними цінностями".

Російські пропагандисти бачать у "СВО" боротьбу за нову людину та нову антропологію і прямо наслідують нацистів Гіммлера та Геббельса. Вони також хотіли створити "нову людину" на базі "традиційних цінностей" у їхньому розумінні. Але тоді їм заважали євреї. Нині ж Росії вочевидь заважають українці.

Це феєрична нісенітниця – пропагандисти тягнуть відверту фашистську "повєстку", а їхня рідна країна оголосила публічно "хрестовий похід проти нацизму". Та в цій боротьбі, схоже, організатори приречені виходити на самих себе знову й знову.

Це медичний факт, що російській владі не подобається існування "прав людини" та "лібералізм", бо тоді люди починають думати та не хочуть коритися владі та їхати на забій в іншу країну. Саме тому російська влада хоче повернення до так званого "традиційного суспільства".

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Вочевидь сучасна Росія хоче жити в часи, коли "прав людини" не існувало. Але з чого пропагандисти взяли, що за часів Сталіна саме вони будуть на вершині, а не десь на Соловках чи в ГУЛАГу? Вони оспівують великі проєкти більшовиків й готують до нової страшної ціни за невідомо що. Що ж, дуже добре, що російська інтелектуальна думка перебуває в такому жалюгідному стані і є тупиковою гілкою розвитку. Цілком традиційно, зауважимо.