Российские ремонтники очень нагло ведут себя с украинцами. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.
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Притеснения мариупольцев
Дмитрий Забавин отметил, что есть притеснения в правах коренных жителей Мариуполя. Украинцев, которые до сих пор не получили российские паспорта, притесняют в правах и говорят им о том, что нужно получить его.
Иначе с 1 июля на своей украинской земле они будут считаться иностранными гражданами. Соответственно вступает в силу законодательство страны-террористки, как они считают, что через 90 дней эти люди могут быть депортированы,
– объяснил он.
Оккупанты сносят целые кварталы
Депутат Мариупольского горсовета подчеркнул, что россияне просто снесли целые кварталы. В частности, в Левобережном районе города, где было множество многоэтажек, враг все разрушил.
Захватчики не проводили эксгумаций тел погибших, а цинично вывезли все на полигон бытовых отходов. Кроме того, они построили завод по переработке бетона и делают бетонную крошку, из которой потом изготавливают строительные материалы.
Враг кормит обещаниями жителей Левобережного района, который больше всего пострадал, что вот-вот начнется какое-то строительство. Хотя мы видим, что картинку, которую они там хотят показать, что Мариуполь отстраивается, в основном это происходит в центральном районе города. То есть украшаются фасады центральной части. Все, что идет за ними, так и стоит в полуразрушенном состоянии,
– отметил Забавин.
Последние новости Мариуполя
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что уже в конце мая полноценно может заработать железная дорога из России в Мариуполь и далее в Донецкую область и Запорожье. Россияне уже на финальной стадии строительства железной дороги. Это очень угрожающая вещь с военной точки зрения.
- Стоит заметить, что это не строительство с нуля нового полотна, это иногда восстановление путей, которые соединяли Мариуполь с Москвой. Самой большой проблемой там были мосты, но и их россиянам уже практически удалось решить.
- Андрющенко рассказал, что две немецкие компании помогают россиянам в так называемой "реконструкции" домов в Мариуполе. Речь идет о компании Knauf, которая поставляет строительные материалы, и WKB Systems, которая специализируется на изготовлении оборудования для производства газобетона. Вероятно, это может быть прямая работа непосредственно с российским минобороны.