Такой тезис в разговоре с 24 Каналом озвучил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Говорится о компании Knauf, которая поставляет строительные материалы, и WKB Systems, которая специализируется на изготовлении оборудования для производства газобетона.

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"Мариуполь – чувствительная тема для всего мира, и поэтому используют. А это означает, что немецкие компании, в обход санкций, спокойно себе работают непосредственно с оккупантами", – отметил он.

Компании сотрудничают с Россией

Россиянам надо где-то брать строительные материалы для реконструкции того, что они же сами и уничтожили. И не все они у них пока есть.

"Там нет, например, смесей, и они вынуждены их где-то покупать. Даже если пооставалось что-то на складах, их все равно надо пополнять, потому что не только в Мариуполе строится. А на территории контролируемой Россией от Мариуполя там до Камчатки условно говоря", – отметил чиновник.

Впрочем, подобная история не только со строительными компаниями. По словам Андрющенко, были операторы связи, которые устанавливали свои вышки на временно оккупированных территориях. Сейчас такое сотрудничество прекращено, но факт остается фактом. И, вероятно, подобные истории еще будут иметь свое продолжение.

"Надеемся, что партнеры как-то отреагируют на это. Потому что DHL посылки до сих пор спокойно можно получить. Они как возили, так и возят без проблем в одну сторону, в другую сторону через почту России. А все делают вид (наши европейские друзья), что ничего не происходит. Там цепи построены так, как будто они не сотрудничают, например, с почтой так называемой ДНР. С ней сотрудничает почта России, которая вроде бы не под санкциями и DHL может через нее делать дела", – добавил советник мэра Мариуполя.

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