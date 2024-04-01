Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что враг перевозил не новую технику, а после ремонта. В основном он перебросил живую силу и боекомплект. Все это двигалось в направлении Бердянска, но "исчезло" вблизи Приморска.

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Могут повторить ситуацию в Авдеевке

Такой маршрут россиян свидетельствует о том, что вероятно они двигались в направлении Токмака, Васильевки и Работино.

Было зафиксировано движение 3 колонн, которые передвигались целым боевым подразделением. Они не появились в подготовительных лагерях ни в Мариупольском, ни в Бердянском районах. Все они, по словам Андрущенко, доехали до фронта.

Однако большой активности в Работино пока нет, поэтому вероятно, россияне где-то накапливают резервы и пытаются что-то готовить на Запорожском направлении,

– объяснил он.

Россияне наверняка планируют начать активные действия на этом участке фронта – в сторону городов или Угледара, или Запорожья.

"На Угледар враг внимательно смотрит, потому что уже два года он не может его взять, и вряд ли это у него получится. Россияне пытаются двигаться от Марьинки – в обход. Также они могут пойти в обход по Запорожской области, чтобы сделать с Угледаром то же, что и с Авдеевкой, – взять в тиски, и заставить нас отступить. Однако Силы обороны это видят и готовятся к такому развитию событий", – отметил Петр Андрющенко.

Что происходит возле Угледара: смотрите на карте

Такое уже было

Относительно сроков, когда может произойти активизация на Запорожском направлении, то сейчас враг еще не готов. Ему нужен еще по крайней мере месяц для подготовки. Сейчас продолжаются бои на Марьинском направлении, где также враг сосредотачивает силы.

"Это может произойти в апреле, в мае, а может и никогда. Зависит от того, как сложится ситуация на линии фронта. Такое уже было, когда оккупанты накапливали силы, в частности под Волновахой. Однако когда начались одновременно бои в Авдеевке и в Бахмуте, они были вынуждены снимать свои резервы из Мариупольского района и перебрасывать на север Донецкой области", – сказал он.

Важно! Украинское сопротивление вместе с партизанами "Атеш" обнаружили логистически-инженерную колонну врага и место его базирования в Розовском районе Запорожской области. Именно там оккупанты были частично поражены. Как отметил Петр Андрущенко, в результате удара было сожжено большое количество техники противника.

Ситуация на Запорожском направлении