В свежем отчете от Института изучения войны говорится, что российское командование планирует наступательную операцию на западе Донецкой области весной или летом 2024 года. Украинские военные предупреждают о накоплении вражеских сил, но эксперты считают, что Россия сможет атаковать только на одном направлении.
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Украина может противостоять врагу, но нуждается в оружии
В ISW добавляют, что украинские защитники успешно отбили батальонную механизированную атаку под Авдеевкой 30 марта, уничтожив значительное количество российской техники. Это стало первой такой атакой с осени 2023 года, когда россияне начали наступление на Авдеевку.
Способность Украины отразить атаку 30 марта, особенно под Авдеевкой, является положительным показателем способности защититься от будущих российских наступлений,
– отмечают аналитики.
По словам специалистов ISW, российские силы потеряли 12 танков и 8 БМП во время штурма, что свидетельствует о высоком уровне обороноспособности украинских войск. Несмотря на потерю Авдеевки, украинские защитники быстро заняли новые оборонительные позиции.
Аналитики отмечают, что российское командование может сосредоточить свои усилия на западе Донецкой области во время потенциального наступления, надеясь на продвижение. Однако ограниченность ресурсов и планирования не позволит оккупантам вести наступление одновременно на нескольких участках.
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- Следует вспомнить, что недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял: недостаток финансирования из-за задержки помощи Запада сдерживает украинские силы на фронте. Собственно, отсутствие необходимой техники заставляет наше государство вести стратегическую оборону против российских оккупантов.
- В то же время, по словам генерал-полковника, пока нельзя игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям. Эксперты ISW, анализируя это заявление Сырского, согласились с ним. Они назвали переход к стратегии обороны логичным шагом в условиях дефицита оружия.