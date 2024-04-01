У свіжому звіті від Інституту вивчення війни йдеться, що російське командування планує наступальну операцію на заході Донецької області весною або влітку 2024 року. Українські військові попереджають про накопичення ворожих сил, але експерти вважають, що Росія зможе атакувати лише на одному напрямку.

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Україна може протистояти ворогу, але потребує зброї

У ISW додають, що українські захисники успішно відбили батальйонну механізовану атаку під Авдіївкою 30 березня, знищивши значну кількість російської техніки. Це стало першою такою атакою з осені 2023 року, коли росіяни розпочали наступ на Авдіївку.

Здатність України відбити атаку 30 березня, особливо під Авдіївкою, є позитивним показником здатності захиститися від майбутніх російських наступів,

– зазначають аналітики.

За словами фахівців ISW, російські сили втратили 12 танків і 8 БМП під час штурму, що свідчить про високий рівень обороноздатності українських військ. Попри втрату Авдіївки, українські захисники швидко зайняли нові оборонні позиції.

Аналітики відзначають, що російське командування може зосередити свої зусилля на заході Донецької області під час потенційного наступу, сподіваючись на просування. Однак обмеженість ресурсів і планування не дозволить окупантам вести наступ одночасно на декількох ділянках.

Зверніть увагу! Українські військові продовжують попереджати про можливість російського наступу, наголошуючи на необхідності підтримки з боку Заходу. За словами експертів ISW, успішна оборона від атаки під Авдіївкою показує, що українські сили можуть досягати значних успіхів на полі бою, якщо будуть належно оснащені.

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