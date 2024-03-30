Олександр Сирський стверджує, що наразі не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій. Тому Україна вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. Зокрема, наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій.

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Змушує Україну вести стратегічну оборону

У звіті ISW повідомляється, що Олександр Сирський заявив, що стратегічна оборона є логічною, враховуючи дефіцит військової техніки в України, і зазначив, що Україна не може планувати операції через невизначеність щодо умов військової допомоги Заходу.

За його словами, значна перевага російських військ в особовому складі, потужні російські авіаудари та нестача українських артилерійських снарядів дозволили російським військам прорвати українську оборону та захопити Авдіївку.

Головнокомандувач ЗСУ переконаний, що українські сили могли б успішно захистити Авдіївку, якби вони мали достатньо артилерійських боєприпасів і протиповітряної оборони в цьому районі. Він також зазначив, що Україна намагається пом'якшити дефіцит живої сили шляхом посилення прифронтових підрозділів.

Атаки на енергетику

В Інституті вивчення війни зазначили, що нова російська модель ударів по українських дамбах і гідроелектростанціях є значним поворотом і ескалацією Росії проти України, оскільки раніше таких активних спроб ворога не фіксували.

США та європейські країни як і раніше не бажають надавати Україні матеріальні засоби, які можуть виявитися значущими в оперативному чи стратегічному відношенні та сприяти значним наступальним зусиллям України через побоювання російської ескалації або помсти,

– йдеться у звіті.

Однак рішення західних держав обмежити обороноздатність України, намагаючись впоратися з ескалацією, не завадили Росії розгорнути війну проти України.

Ба більше, наша держава веде стратегічну оборону, а не наступ, який може серйозно загрожувати російським позиціям на окупованій території України або ж у Росії.

Ризики через відправку ATACMS знизилися

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун заявив, що надання ATACMS Україні більше не є таким ризикованим, як було раніше. Тобто воно більше не призведе до так званої "ескалації війни".

Росія з 2022 року заявляла, нібито передача Україні ATACMS перетне "червоні лінії", бо радіус дії цього озброєння дозволяє націлити його на Москву. Однак ці "лінії" стають все більш розмитими. Ще з осені лунають чутки, нібито США відправляють невелику кількість далекобійних ракет в Україну.