За словами топгенерала, США постійно спостерігають за реакцією Росії та у разі потреби корегують свої плани. Варто зазначити, що далекобійні ATACMS дозволили б Україні більш впевнено почуватися на полі бою.

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Дискусія навколо ATACMS

Росія з 2022 року заявляла, нібито передача Україні ATACMS перетне "червоні лінії", бо радіус дії цього озброєння дозволяє націлити його на Москву. Однак ці "лінії" стають все більш розмитими. Ще з осені лунають чутки, нібито США відправляють невелику кількість далекобійних ракет в Україну.

Чарльз Браун не підтверджує, однак і не спростовує цю інформацію. Однак він наголосив, що стримана відповідь Росії на серію недавніх атак українських безпілотників на по її території дозволила Пентагону скорегувати свій аналіз ескалаційного ризику через відправку ATACMS.

Це те, на що ми... звертаємо увагу. Яка ймовірність ескалації на основі… різних можливостей і різних дій,

– сказав він.

Заклики передати Україні це озброєння лунають вже давно, бо це дозволило б українським силам створювати небезпеку для російських позицій, включно з Кримом. Це б ускладнило просування росіян, оскільки ЗСУ могли б вдарити по захищених позиціях росіян практично з будь-якої точки країни.

Розмова Брауна та Сирського

День тому Чарльз Браун та Олександр Сирський провели телефонну розмову. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів заявив, що уважно стежить за ситуацією на полі бою в Україні від самого початку російського вторгнення.

Під час розмови порушувалося питання потреб ЗСУ у найближчі місяці, а також необхідної допомоги від США. Зокрема, йшлося про посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

За словами Брауна, зміцнення українського війська – довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, але і партнерів та союзників по НАТО.

Додамо! Також Чарльз Браун зазначав, що прогнози щодо весняного "великого наступу" Росії можуть бути перебільшеними. Він заначив, що минулоріч окупанти кинули "багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів", а натомість отримали зовсім мало. Він назвав те, що відбувалося "м'ясорубкою".