Головнокомандувач також пояснив, де поділись фортифікації, які мали стримати ворога біля Авдіївки. Він сказав, що нам вдалося зупинити противника неподалік від міста, використовуючи позиції, які обладнували під час бою.

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Харків стане для окупантів фатальним містом

Олександр Сирський стверджує, що наразі не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій. Тому, Україна вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність.

Зокрема, наразі триває великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій.

Крім того, встановлюють комплексну систему загороджень, а також проводять планування застосування українських військ у разі таких дій.

Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом,

– запевнив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов.

Він додав, що сучасна війна це математична задача із сотнями змінних, у якій кожен складник може мати вирішальне значення.

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