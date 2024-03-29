12:47, 29 березня

Сирський вже наголошував, що головне – зберегти людей. «

Ще одним пріоритетом є єдність суспільства, відсутність політичного розбрату.

Ми маємо пам’ятати про трагічні сторінки нашої історії. Я впевнений: Росія ніколи не зможе перемогти нас на полі бою, поки українці зберігають єдність та силу духу,

– пояснив Головнокомандувач.

Марнування енергії на порожні політичні суперечки одне з одним – шлях не до поразки, а до загибелі.

Сирський підкреслив, що Росія відмовляє всім нам у праві на життя і це має розуміти кожен українець, адже саме тому поразка і загибель є тотожними.