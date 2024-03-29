12:47, 29 марта

Сырский уже отмечал, что главное – сохранить людей. "

Еще одним приоритетом является единство общества, отсутствие политического раздора.

Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории. Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа,

– пояснил Главнокомандующий.

Трата энергии на пустые политические споры друг с другом – путь не к поражению, а к гибели.

Сырский подчеркнул, что Россия отказывает всем нам в праве на жизнь и это должен понимать каждый украинец, ведь именно поэтому поражение и гибель являются тождественными.