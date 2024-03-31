Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Что отметили в Институте изучения войны

Как сообщает ISW, российское издание написало со ссылкой на военные источники, что оккупанты формируют мобильные огневые группы в составе неопределенных общевойсковых армий, а также армий ВВС и ПВО для борьбы с беспилотниками и обеспечивают эти группы тепловизорами, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами, установленными на пикапах.

Пока неизвестно, где российская армия намерена развернуть мобильные огневые группы, а также их состав и сам эшелон. Аналитики отмечают, что российские военные, в частности, сталкиваются с угрозой украинских беспилотников "как на территории оккупированной Украины, так и в России на нефтеперерабатывающих заводах и других объектах критической инфраструктуры, поддерживающих военные усилия России". Неизвестно, смогут ли эти мобильные группы защитить территорию, на которую нацелены украинские беспилотники.

Описание российских мобильных огневых групп в росСМИ похоже на украинские тактические мобильные огневые группы, которые украинские военные начали широко разворачивать весной 2023 года для защиты от регулярных атак беспилотников типа "Шахед".

Украинские силы уже давно наносят удары с беспилотников по российским целям в оккупированной части Украины, и решение российского военного командования сформировать мобильные огневые группы, вероятно, является ответом на недавнюю активизацию ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в феврале и марте,

– говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска имеют трудности с надлежащим развертыванием систем ПВО ближнего радиуса действия вдоль ожидаемых векторов полетов украинских беспилотников, а российские военные, похоже, даже не смогли прикрыть важные потенциальные цели в хорошо защищенных районах России.

"Массовое развертывание мобильных огневых групп на западе России может создать подобные проблемы для российских войск, поскольку военные России могут быть не в состоянии обеспечить достаточное количество таких групп в нужном масштабе", – добавили аналитики.

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