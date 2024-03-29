За прошедшие сутки произошло 59 боевых столкновений. Возле каких населенных пунктов были отбиты вражеские атаки, читайте дальше.

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Противник сосредоточился на двух направлениях на Востоке

После того, как в начале марта Силам обороны удалось стабилизировать фронт и остановить массированное наступление на Авдеевском направлении, оккупанты сконцентрировали основные усилия на Новопавловском направлении (бывшем – Марьинском).

Здесь уже несколько недель происходит наибольшее количество российских штурмов. В частности, за последние сутки враг совершил 22 попытки прорыва украинской обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное.

Что происходит возле Георгиевки: смотрите на карте

Тяжелой ситуация остается и на Бахмутском направлении. Здесь россияне давят в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где Силы обороны отбили 13 атак.

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: смотрите на карте

На Авдеевском направлении противник пытался выбить украинских военных с позиций в селе Семеновка.

Враг приблизился к Семеновке: смотрите на карте

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

Не останавливается враг и на Юге

Так, на Ореховском направлении россияне 8 раз атаковали позиции наших защитников в районах Роботино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

Россияне наступают на север от Приютного: смотрите на карте

На Херсонском направлении оккупанты дважды пытались выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Тем временем на Севере обстановка неизменна. Враг и в дальнейшем осуществляет диверсии на Северском и Слобожанском направлениях.

В то же время украинские военные продолжают наносить потери россиянам в личном составе и технике. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Справка: Президент Зеленский заявил, что в конце мая – начале июня Россия готовит новое большое наступление. Глава государства подчеркнул, что без получения от Запада необходимого количества вооружения, ВСУ будет очень трудно отразить очередное вражеское нападение.