Ночью взрывы раздавались в разных областях Украины. Все, что известно о массированной атаке, ее последствия и пострадавших – рассказывает 24 Канал.

Важно Оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование

Россия запустила почти 100 ракет и "Шахедов"

Оккупанты еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а позже – атаковал ракетами различных типов.

Утром в Воздушных силах отчитались, что в целом враг запустил 60 ударных БПЛА "Shahed-136/131" с 2 направлений – Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае и Курской области. Также российские военные нанесли ракетные удары. Оккупанты запустили в общей сложности 39 ракет различных типов:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с трех истребителей МиГ-31К – район пусков Рязанская область);

2 баллистические ракеты "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма;

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (с девяти самолетов Су-34 – район пусков Белгородская область);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (район пусков – Курская область);

21 крылатую ракету Х-101/Х-555 (с одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс).

Силы ПВО провели мощную боевую работу, которая продолжалась в течение нескольких часов. Из 99 воздушных целей украинским защитникам удалось сбить 84. Так, силы и средства ПВО приземлили почти все "Шахеды" – 58 ударных БПЛА. Также украинские защитники сбили 26 ракет:

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатые ракеты "Искандер-К".

К слову, к отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Враг снова цинично бил по энергетике

Министр энергетики Герман Галущенко, комментируя очередную массированную атаку, отметил, что оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Очередная массированная атака страны-агрессора на нашу энергетику! На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии,

– сообщил Галущенко.

Он добавил, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

В Укрэнерго добавили, что во время ночной атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях. В ДТЭК также отметили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциям – серьезно повреждено оборудование. После того, как угроза прошла, энергетики начали оперативно ликвидировать последствия ночного террора.

В Минэнерго сообщили, что в Днепропетровской области под ударом оказались объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области – есть повреждения оборудования. Также были обесточивания подстанций в разных областях, однако железная дорога работает без сбоев.

Кроме того, по предварительной информации, во время массированной атаки ранения получил один из энергетиков – ему оперативно оказали всю необходимую помощь.

После массированной атаки возникли перебои со светом. В частности в Днепропетровской области – аварийные отключения света. Кроме того, корреспонденты Суспильного утверждают, что в некоторых районах города также исчезло водоснабжение. Также есть почасовые отключения в Харьковской области.

Под ударом оказались 10 областей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время массированной атаки под ударом оказались 10 областей Украины. Известно о 6 пострадавших, среди которых ребенок.

Враг атаковал ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру, гражданские объекты, частные дома. Всего под ударом были 10 регионов. За медицинской помощью сразу после ударов обратились 6 человек, среди которых – ребенок. Разрушено около 10 частных домов, еще десятки – повреждены,

– сообщил Клименко.

В эти минуты более 150 спасателей продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, а с пострадавшими с ночи работают психологи ГСЧС и Национальной полиции.

Львовщина была под массированным ударом

Львовская область во время атаки 29 марта оказалась под массированным ударом. Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что оккупанты атаковали Львовскую область 11 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 2 ракетами типа "Кинжал". Силы ПВО смогли сбить все ударные беспилотники, а вот ракеты ликвидировать не удалось.

Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без погибших и травмированных,

– сообщил Козицкий.

Он добавил, что все системы в области работают в штатном режиме. Козицкий также поблагодарил украинских защитников, которые в течение нескольких часов отражали вражескую атаку.

24 ракеты и "Шахеды" атаковали Днепропетровскую область

Под массированным обстрелом оказалась и Днепропетровская область. Как сообщил председатель ОВА, оккупанты запустили по региону и ракеты, в дроны-камикадзе типа "Шахед". В общем, силы ПВО сбили в небе над Днепропетровской областью 24 воздушные цели – 12 ракет и 12 БПЛА.

В результате падения обломков есть разрушения, так повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, в госпитализации потребности не было.

В Каменском районе враг ударил по гражданской инфраструктуре. Там в результате атаки поврежден дачный кооператив Известно о 5 раненых, среди которых 5-летняя девочка.

Ребенку оказали медпомощь. Будет лечиться амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый",

– сообщил Лысак.

В ОВА также сообщили, что разрушены 3 дачных дома, еще 4 – повреждены, а также изуродованы автомобили.

Последствия атаки в Днепропетровской области / Фото Днепропетровская ОВА

В Винницкой области Россия ударила по частному дому

В Винницкой ОВА сообщили, что во время массированной атаки россияне попали в частный дом. Чудом никто не пострадал.

В ГСЧС добавили, что Винницкая область оказалась под атакой дронов-камикадзе. В частности в селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и сдетонировал.

От взрыва повылетали стекла, поврежден сам дом, гараж, забор и газовую трубу. Пожар удалось предотвратить. К счастью, никто из жильцов не пострадал. С владельцем домовладения и его сыном на месте работал психолог ГСЧС,

– сообщили спасатели.

Кроме того, после ночной атаки без электроснабжения в населенном пункте остаются 17 домов.

Винницкая область после атаки / Фото ГСЧС

В Черкасской области попадание в энергетический объект

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец отметил, что практически всю ночь враг терроризировал регион с воздуха. Так, силы ПВО сбили 6 "Шахедов" над областью. Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве.

Кроме того, ВСУ сбили крылатую ракету над Уманщиной – обошлось без последствий.

К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры. Сейчас на месте работают все соответствующие службы. О пострадавших и погибших информация не поступала.



