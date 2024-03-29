По предварительной информации, во время вражеского удара был ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.
Читайте также Враг перед атакой проводил мощную аэроразведку: только на Юге было 140 дронов-разведчиков
Министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Самая тяжелая ситуация остается на Днепропетровщине и Харьковщине: там действуют аварийные и почасовые отключения света.
Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.
Массированный удар по Украине 29 марта: что известно
- В ночь на 29 марта мониторинговые телеграмм-каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, являющихся носителями крылатых ракет Х-101/Х-555. В 03:52 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты.
- Также известно, что враг бил баллистическими ракетами, запускаемыми из временно оккупированного Крыма. Кроме того, во время массированной атаки оккупанты запустили и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Их враг направил в направлении Львовской области.
- Взрывы во время атаки раздавались и в Ивано-Франковской и Черновицкой области. В частности, в Черновицкой области сбили российские ракеты – зафиксировано падение обломков. На места уже выехали все соответствующие службы.
- В Укрэнерго сообщили, что во время массированной атаки 29 марта под прицелом врага снова оказались энергетические объекты. Так, в результате ударов повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных регионах.