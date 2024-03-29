По предварительной информации, во время вражеского удара был ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что оккупанты ударили по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Самая тяжелая ситуация остается на Днепропетровщине и Харьковщине: там действуют аварийные и почасовые отключения света.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения враг обстрелял ТЭС ДТЭК более 160 раз.

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