Там обнаружили обломки сбитых российских ракет. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает 24 Канал.

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Над Черновицкой областью сбивали ракеты

Оккупанты массированно атаковали Украину 29 марта. Под ударом оказалась и Черновицкая область – там сбили вражеские ракеты. В частности, это подтвердил председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк. Он сообщил, что все службы выехали на место.

Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков. Предварительно без жертв,

– сообщил Запаранюк.

Он также призвал местных жителей сохранять информационную тишину. В Черновицкой ОГА также напомнили, что запрещено в сети публиковать фото и видео, на которых может быть видно последствия ночной атаки.

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