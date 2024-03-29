За попередньою інформацією, під час ворожого удару було поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.
Читайте також Ворог перед атакою проводив потужну аеророзвідку: лише на Півдні було 140 дронів-розвідників
Міністр енергетики України Герман Галущенко також заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Наразі найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині: там діють аварійні та погодинні відключення світла.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.
Масований удар по Україні 29 березня: що відомо
- В ніч на 29 березня моніторингові телеграм-канали повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555. О 03:52 Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили ракети.
- Також відомо, що ворог бив балістичними ракетами, які запускав з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, під час масованої атаки окупанти запустили й аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Їх ворог спрямував у напрямку Львівської області.
- Вибухи під час атаки лунали й в Івано-Франківській та Чернівецькій області. Зокрема у Чернівецькій області збили російські ракети – зафіксовано падіння уламків. На місця вже виїхали усі відповідні служби.
- В Укренерго повідомили, що під час масованої атаки 29 березня під прицілом ворога знову опинилися енергетичні об'єкти. Так, внаслідок ударів пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.