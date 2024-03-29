Про це повідомили в Повітряних силах. "Кинджалами" окупанти атакували західні області.

Важливо Крилаті ракети залетіли до України: що відомо про пуски та куди цілить ворог

Ворог знову завдав масованого удару

Окупанти 29 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. О 03:52 Повітряні сили повідомили, що відбувся пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окрім того, російські військові також били балістичними ракетами.

О 04:51 Повітряні сили повідомили, що з аеродрому Саваслейка злетіли 3 борти винищувачів МіГ-31К. За кілька хвилин, о 04:55, у ЗСУ попередили що відбувся пуск аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Спочатку гіперзвукові ракети летіли у напрямку Житомирщини й мали південно-західний курс. Згодом "Кинджали" мали курс на Хмельниччину. Втім ракети тримали курс на Львівщину, про що повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Фіксують пуски "Кинжалів" в нашому напрямку. Всім терміново в укриття!

– закликав Садовий.

Козицький уточнив, що "Кинджали" летять у напрямку Стрия. Загалом, станом на 05:35 окупанти продовжують масовано атакувати західні регіони групами ракет.

Окупанти почали атакувати ще ввечері