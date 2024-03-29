Про це повідомили в Повітряних силах. "Кинджалами" окупанти атакували західні області.
Важливо Крилаті ракети залетіли до України: що відомо про пуски та куди цілить ворог
Ворог знову завдав масованого удару
Окупанти 29 березня масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. О 03:52 Повітряні сили повідомили, що відбувся пуск крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окрім того, російські військові також били балістичними ракетами.
О 04:51 Повітряні сили повідомили, що з аеродрому Саваслейка злетіли 3 борти винищувачів МіГ-31К. За кілька хвилин, о 04:55, у ЗСУ попередили що відбувся пуск аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
Спочатку гіперзвукові ракети летіли у напрямку Житомирщини й мали південно-західний курс. Згодом "Кинджали" мали курс на Хмельниччину. Втім ракети тримали курс на Львівщину, про що повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Фіксують пуски "Кинжалів" в нашому напрямку. Всім терміново в укриття!
– закликав Садовий.
Козицький уточнив, що "Кинджали" летять у напрямку Стрия. Загалом, станом на 05:35 окупанти продовжують масовано атакувати західні регіони групами ракет.
Окупанти почали атакувати ще ввечері
- Пізно ввечері 29 березня окупанти почали атакувати Україну, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Вибухи лунали у різних областях, зокрема – у Львівській та Хмельницькій – там повідомляли про роботу ППО.
- Загалом, ворог вирішив повторити тактику масованого обстрілу 22 березня, й о 03:52 стало відомо про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Під ударом ворога опинився Київ – у напрямку столиці летіли ракети, але змінили курс. Основна більшість запущених ворогом ракет атакувала Захід України.
- Також окупанти завдали ударів по Дніпропетровщині. Близько о 05:05 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Дніпрі чути вибухи. Вже о 05:13 у місті виникли перебої зі світлом. Відомо, що Дніпропетровщину атакували дрони-камікадзе типу "Шахед", а о 04:01 Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку Дніпра.