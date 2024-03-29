Саме ці літаки є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 або Х-55. 24 Канал закликає не ігнорувати повітряні тривоги вночі у разі їх оголошення.

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Росіяни активізували свої Ту-95МС

Повітряні сили 29 березня о 0 годин 32 хвилини написали, що зафіксовано активність 4 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області країни-агресорки. Усі ці борти здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– зазначили військові.

До цього про зліт ворожих винищувачів повідомляли моніторингові телеграм-канали. Там зазначили, що входження ворожих винищувачів до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 3 годині – 4 годині 30 хвилин.

Уже о 0 годин 49 хвилин моніторингові телеграм-канали писали про 6 бортів Ту-95МС у небі Росії.

Зверніть увагу! Росія систематично використовує літаки типу Ту-95МС для завдання масованих ударів по Україні. Які характеристики цих бомбардувальників, скільки ракет вони здатні нести – читайте у матеріалі.

До цього Росія запустила по Україні "Шахеди"