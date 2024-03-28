Загроза була для північно-східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може захистити життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Атака "Шахедами": окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Запорізькій області

Що відомо про повітряну тривогу

22:07, 28 березня

21:57, 28 березня

Повітряні сили розповіли про рух ворожих ударних БпЛА:

  • На Полтавщині у напрямку Черкаської області!
  • Чернігівщина/Сумщина у південно-західному напрямку.
  • Група ударних БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.
  • БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей.
  • Ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку.
  • Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Дніпропетровської області.
21:39, 28 березня

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку.

21:35, 28 березня

Військові зазначили про рух ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку!

21:31, 28 березня

Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!

21:21, 28 березня

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку.

21:13, 28 березня

Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!

21:03, 28 березня

Повітряні сили повідомили про рух другої групи ударних БПЛА через Сумщину у південно-західному напрямку!

20:53, 28 березня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:50, 28 березня

Військові зазначили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.

20:37, 28 березня

Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.