Загроза була для північно-східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може захистити життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Атака "Шахедами": окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Запорізькій області
Що відомо про повітряну тривогу
Повітряні сили розповіли про рух ворожих ударних БпЛА:
- На Полтавщині у напрямку Черкаської області!
- Чернігівщина/Сумщина у південно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.
- БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей.
- Ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку.
- Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Дніпропетровської області.
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку.
Військові зазначили про рух ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку!
Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку.
Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!
Повітряні сили повідомили про рух другої групи ударних БПЛА через Сумщину у південно-західному напрямку!
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Військові зазначили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.
Повітряні сили попередили про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.