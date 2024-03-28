Загроза була для північно-східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може захистити життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Атака "Шахедами": окупанти атакували транспортну інфраструктуру в Запорізькій області

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:07, 28 березня

21:57, 28 березня Повітряні сили розповіли про рух ворожих ударних БпЛА: На Полтавщині у напрямку Черкаської області!

Чернігівщина/Сумщина у південно-західному напрямку.

Група ударних БпЛА на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області.

БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областей.

Ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку.

Група БпЛА з Херсонщини у напрямку Дніпропетровської області.

21:39, 28 березня Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Дніпропетровській області у північному напрямку.

21:35, 28 березня Військові зазначили про рух ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку!

21:31, 28 березня Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ударних БпЛА!

21:21, 28 березня Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА в Полтавській області у південно-західному напрямку.

21:13, 28 березня Чернігівська область – загроза ударних БпЛА!

21:03, 28 березня Повітряні сили повідомили про рух другої групи ударних БПЛА через Сумщину у південно-західному напрямку!

20:53, 28 березня Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:50, 28 березня Військові зазначили про рух ударних БпЛА у напрямку Харківщини.