Угроза была для северо-восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может защитить жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

21:57, 28 марта Воздушные силы рассказали о движении вражеских ударных БПЛА: В Полтавской области в направлении Черкасской области!

Черниговская/Сумская область в юго-западном направлении.

Группа ударных БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.

БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей.

Вражеские БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении.

Группа БПЛА с Херсонской области в направлении Днепропетровской области.

21:39, 28 марта Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Днепропетровской области в северном направлении.

21:35, 28 марта Военные отметили о движении ударных БПЛА с Херсонской области в северо-западном направлении!

21:31, 28 марта Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!

21:21, 28 марта Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.

21:13, 28 марта Черниговская область – угроза ударных БПЛА!

21:03, 28 марта Воздушные силы сообщили о движении второй группы ударных БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении!

20:53, 28 марта Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!

20:50, 28 марта Военные отметили о движении ударных БПЛА в направлении Харьковской области.