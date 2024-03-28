Угроза была для северо-восточных областей нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога направляться в укрытие, ведь это может защитить жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Воздушные силы рассказали о движении вражеских ударных БПЛА:
- В Полтавской области в направлении Черкасской области!
- Черниговская/Сумская область в юго-западном направлении.
- Группа ударных БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.
- БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей.
- Вражеские БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении.
- Группа БПЛА с Херсонской области в направлении Днепропетровской области.
Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Днепропетровской области в северном направлении.
Военные отметили о движении ударных БПЛА с Херсонской области в северо-западном направлении!
Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА в Полтавской области в юго-западном направлении.
Черниговская область – угроза ударных БПЛА!
Воздушные силы сообщили о движении второй группы ударных БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении!
Полтавская область – угроза применения ударных БПЛА!
Военные отметили о движении ударных БПЛА в направлении Харьковской области.
Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА для Сумской области.