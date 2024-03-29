Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 01:51. Згодом Повітряні сили повідомляли про те, що на область летіли дрони-камікадзе, а під ранок – крилаті ракети, запущені зі стратегічної авіації.
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Росіяни атакували Дніпро
Кореспонденти Суспільного о 05:05 сповістили про те, що у Дніпрі чути звуки вибухів.
Вже о 05:13 у Суспільному повідомили про те, що у деяких районах Дніпра спостерігають перебої зі світлом.
Оголосили ж близько 2 ночі повітряну тривогу через те, що ударні БпЛА рухалися у напрямку Дніпропетровської області з Запорізької. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 02:25 Повітряні сили писали ро те, що БпЛА фіксують на межі Дніпропетровської та Харківської областей. І що летять вони у північному напрямку.
Вже о 04:01 Повітряні сили сповістили, що крилаті ракети летять на Дніпро. Передували цьому повідомлення про те, що стратегічна авіація здійснила пуски.