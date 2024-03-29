Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 01:51. Впоследствии Воздушные силы сообщали о том, что на область летели дроны-камикадзе, а под утро – крылатые ракеты, запущены из стратегической авиации.

Читайте также Крылатые ракеты залетели в Украину: что известно о пусках и куда целится враг

Россияне атаковали Днепр

Корреспонденты Суспильного в 05:05 сообщили о том, что в Днепре слышны звуки взрывов.

Уже в 05:13 в Суспильном сообщили о том, что в некоторых районах Днепра наблюдают перебои со светом.

Объявили же около 2 ночи воздушную тревогу из-за того, что ударные БПЛА двигались в направлении Днепропетровской области из Запорожской области. Об этом предупредили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 02:25 Воздушные силы писали о том, что БПЛА фиксируют на границе Днепропетровской и Харьковской областей. И что летят они в северном направлении.

Уже в 04:01 Воздушные силы сообщили, что крылатые ракеты летят на Днепр. Предшествовали этому сообщения о том, что стратегическая авиация осуществила пуски.

По состоянию на 05:31 воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Призываем не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя. Этот простой алгоритм действий может уберечь вам жизнь.