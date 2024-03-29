Російські військові продовжують ракетний терор мирного населення України. Ворог знову цілиться в об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Відомо, що частина крилатих ракет, запущених окупантами, летіла у напрямку Стрия.
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Частина ракет летіла на Львівщину
Близько 5 ранку стало відомо, що російські ракети полетіли на Львівську область. Так, о 04:58 глава Львівської ОВА Максим Козицький сповістив про те, що летять "Кинджали" у напрямку регіону. Через три хвилини уточнив, що на Стрий.
Вже о 05:07 Максим Козицький зазначив, що у повітряному просторі Львівщини ще є ракети. Через кілька хвилин уточнив, що наразі вони змінили курс у напрямку Тернопільської області. Водночас закликав мешканців не покидати безпечних місць.
О 05:22 сповістив про групу крилатих ракет, які з Рівненщини летіли на Львівщину. А ще через кілька хвилин уточнив, що вони також курсують у напрямку Стрийщини.
Близько пів на 6 також стало відомо про вибухи, які пролунали в Івано-Франківській області. Під ударом міг бути Бурштин. Практично відразу ж місцеві мешканці сповістили, що в області спостерігають різкі стрибки в електромережі.
Уночі росіяни атакували Стрийщину "Шахедами"
- Максим Козицький о 02:14 повідомив про загрозу ударних БпЛА для мешканців Львівської області.
- О 02:33 він зазначив, що "Шахед" ворога зайшов у повітряний простір Львівської області. Глава ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях або дотримуватися правила двох стін.
- О 02:40 він зазначив, що Стрий і Стрийський район повинні бути обережними. А через 10 хвилин сповістив, що в області працбє ППО. Тому він закликав мешканців зберігати інформаційну тишу.
- О 03:10 написав, що ще декілька "Шахедів" у повітряному просторі Львівської області. Вони також курсували у напрямку Стрийського району.