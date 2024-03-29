Ворожі безпілотники долетіли цього разу аж до Львівської області. 24 Канал закликає жителів Хмельницької й Львівської областей не покидати укриттів до кінця відбою тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
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У Хмельницькій області чули вибухи
Повітряну тривогу у Хмельницькій області оголосили о 0 годин 30 хвилин. Сирени лунали через загрозу російських ударних дронів-камікадзе.
Хмельниччина – загроза ударних БпЛА!
– написали повітряні сили.
Зрештою в області пролунали потужні вибухи. За даними кореспондентів Суспільного, гучні звуки чули близько 1 години 37 хвилин.
"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", – повідомила журналістка.
Варто зазначити, що наразі офіційна влада ніяк не коментувала вибухи в області. Але цілком імовірно, що це була робота української протиповітряної оборони по ворожих об'єктах.
"Шахеди" долетіли до Львівської області
Повітряна тривога у Львівській області пролунала о 2 годині 12 хвилин. Туди долетіли російсько-іранські безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
Львівська, Івано-Франківська області – загроза ударних БпЛА!
– написали повітряні сили.
Уже о 2 годині 33 хвилини очільник Львівської ОВА Максим Козицький написав, що Ворожий безпілотник зайшов у повітряний простір області.
"Перебувайте в укриттях або за правилом "двох стін"", – наголосив він.
Повітряні сили також попередили, що ударний ворожий БпЛА рухається у напрямку Стрийського району Львівщини. Тому жителів цього району закликали негайно перейти в укриття цивільного захисту.
Уже о 2 годині 50 хвилин Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони у Львівській області. Очільник ОВА закликав зберігати інформаційну тишу щодо наслідків атаки в області.
Під час атаки "Шахедами" вибухи чули й в інших областях
- Російська армія ввечері 28 березня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги. Атака продовжилася й вночі 29 березня.
- У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА, заявив, що Сили оборони успішно збили кілька безпілотників "Шахед" і продовжують працювати по цілях ворога.
- Також пролунали вибухи у Дніпрі та Кам'янському. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що об'єкти критичної інфраструктури в регіоні стали мішенню ворога, що призвело до перебоїв з електропостачанням в окремих районах. Також внаслідок атаки є постраждалий.