Вражеские беспилотники долетели на этот раз до Львовской области. 24 Канал призывает жителей Хмельницкой и Львовской областей не покидать укрытий до конца отбоя тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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В Хмельницкой области слышали взрывы
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 0 часов 30 минут. Сирены звучали из-за угрозы российских ударных дронов-камикадзе.
Хмельницкая область – угроза ударных БпЛА!
– написали воздушные силы.
В конце концов в области раздались мощные взрывы. По данным корреспондентов Общественного, громкие звуки слышали около 1 часа 37 минут.
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", – сообщила журналистка.
Стоит отметить, что пока официальная власть никак не комментировала взрывы в области. Но вполне вероятно, что это была работа украинской противовоздушной обороны по вражеским объектам.
"Шахеды" долетели до Львовской области
Воздушная тревога во Львовской области прозвучала в 2 часа 12 минут. Туда долетели российско-иранские беспилотные летательные аппараты типа "Шахед".
Львовская, Ивано-Франковская области – угроза ударных БпЛА!
– написали воздушные силы.
Уже в 2 часа 33 минуты глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что вражеский беспилотник зашел в воздушное пространство области.
"Находитесь в укрытиях или по правилу "двух стен"", – подчеркнул он.
Воздушные силы также предупредили, что ударный вражеский БПЛА движется в направлении Стрыйского района Львовской области. Поэтому жителей этого района призвали немедленно перейти в укрытие гражданской защиты.
Уже в 2 часа 50 минут Козицкий сообщил о работе противовоздушной обороны во Львовской области. Глава ОВА призвал сохранять информационную тишину относительно последствий атаки в области.
Во время атаки “Шахедами” взрывы слышали и в других областях
- Российская армия вечером 28 марта запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей раздавались сигналы воздушной тревоги. Атака продолжилась и ночью 29 марта.
- В Черкассах во время воздушной тревоги раздались взрывы. Игорь Табурец, руководитель Черкасской ОВА, заявил, что Силы обороны успешно сбили несколько беспилотников "Шахед" и продолжают работать по целям врага.
- Также прозвучали взрывы в Днепре и Каменском. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что объекты критической инфраструктуры в регионе стали мишенью врага, что привело к перебоям с электроснабжением в отдельных районах. Также в результате атаки есть пострадавший.