Вечером 28 марта оккупанты начали атаку "Шахедами" с северного и юго-восточного направлений. Воздушная тревога была объявлена рядом областей, в частности Днепропетровщины.

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Атака на Каменское

Противник решил не ограничиваться самими беспилотниками и приступил к запускам ракет. Так, поселок Каменское на Днепропетровщине находится под массированным ударом различных типов ракет. В населенному пункте раздаются взрывы.