Ровно через неделю вражеский подводный ракетоноситель снова появился в Черном море.

Смотрите также Системы Patriot в Украине передали не США, а другие страны, – Зеленский

Опасность с юга

Так, Силы обороны Юга напомнили, что это судно способно переносить до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

Уровень ракетной опасности очень высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог.

Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!,

– говорится в сообщении военных.

Справка: Вечером 21 марта оккупанты уже выводили два ракетоносителя. Это произошло после месячной паузы.

Что известно о "Калибрах"

Этот тип крылатых ракет россияне используют редко, потому что имеют их в незначительном количестве. В целом она имеет длину от 6,2 до 8,2 метра. Ее масса колеблется в пределах от 1,9 до 2,3 тонны, в частности боевая часть весит от 200 до 450 килограммов, в зависимости от модификации. "Калибры" могут поражать вражеские цели на различных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К объекту ракета летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли со скоростью от 180 до 240 метров в секунду, что усложняет работу ПВО. В то же время следует отметить, что системы противовоздушной обороны, имеющиеся у Украины, позволяют сбивать "Калибры". Это может делать как советский С-300, так и ЗРК Patriot.

Лишь 3 процента ракет и "Шахедов" атакуют военные объекты

Еще одно неоспоримое доказательство того, что Россия – страна – террористка, привел министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, большая часть ракет и дронов, которые оккупанты выпускают по Украине, поражают гражданскую инфраструктуру. И только три процента враг направляет на военные объекты.

Умеров также привел ужасные числа. За последние 3 месяца из-за обстрелов погибли почти 2000 гражданских украинцев. Общая же взрывная мощность комбинированных авиаударов по нашей стране с начала года превышает 9 килотонн.

Чиновник отметил, что дополнительные системы ПВО помогут защитить мирное население нашей страны.