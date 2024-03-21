Таким образом для украинских областей снова образовалась угроза обстрела ракетами морского базирования. Речь идет о печально известных "Калибры", которыми Россия уже обстреливала Украину.

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Россия вывела 2 ракетоносителя в Черное море

В Силах обороны Юга Украины сообщили, что после паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя.

Суммарный залп "Калибров" – до 8 ракет. Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования,

– заявили военные.

Они также отметили, что сейчас уровень ракетной опасности с моря очень высокий. Поэтому призвали граждан быть внимательными к сигналам воздушных тревог, оперативно переходить в укрытие и не пренебрегать собственной безопасностью.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Последний раз Россия нанесла удар "Калибрами" 15 февраля