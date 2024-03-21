О мужественном защитнике украинского неба рассказали в МВД Украины. Отмечают, что он утром 21 марта сбил крылатую ракету, которую российские захватчики направили на Киев.

Читайте также Комплексная атака по столице: в КГВА назвали последствия жестоких ударов 21 марта

Защищает города от атак с воздуха

Обратим внимание! Алексей – стрелок-зенитчик бригады "Буревий"

Он вместе со своими собратьями в составе мобильной огневой группы обороняет украинские города во время российских атак с неба.

Цель была обнаружена акустически и по звуку идентифицирована как крылатая ракета. Я выбежал на позицию. Оценив обстановку, обнаружил цель визуально в тепловизионный прицел, провел ее захват и осуществил пуск ракеты. На все у меня было буквально считанные секунды. Но после пуска через мгновение я увидел, как ракета взорвалась,

– рассказывает боец.

Он отметил, что радуется, ведь российская ракета не долетела до своей точки наведения, ведь она могла уничтожить чей-то дом или даже забрать чью-то жизнь.



Нацгвардеец Алексей сбил крылатую ракету 21 марта / Фото МВД

Как отметил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, Алексей сбил крылатую ракету в Киевской области, когда она направлялась на Киев. Своей работой ему удалось предотвратить как разрушения, так и жертвы.

Именно такие ребята держат оборону на фронте и защищают наши города во время атак с воздуха!

– подчеркнул Пивненко.

Что известно об атаке Киева 21 марта