О мужественном защитнике украинского неба рассказали в МВД Украины. Отмечают, что он утром 21 марта сбил крылатую ракету, которую российские захватчики направили на Киев.
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Защищает города от атак с воздуха
Он вместе со своими собратьями в составе мобильной огневой группы обороняет украинские города во время российских атак с неба.
Цель была обнаружена акустически и по звуку идентифицирована как крылатая ракета. Я выбежал на позицию. Оценив обстановку, обнаружил цель визуально в тепловизионный прицел, провел ее захват и осуществил пуск ракеты. На все у меня было буквально считанные секунды. Но после пуска через мгновение я увидел, как ракета взорвалась,
– рассказывает боец.
Он отметил, что радуется, ведь российская ракета не долетела до своей точки наведения, ведь она могла уничтожить чей-то дом или даже забрать чью-то жизнь.
Нацгвардеец Алексей сбил крылатую ракету 21 марта / Фото МВД
Как отметил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, Алексей сбил крылатую ракету в Киевской области, когда она направлялась на Киев. Своей работой ему удалось предотвратить как разрушения, так и жертвы.
Именно такие ребята держат оборону на фронте и защищают наши города во время атак с воздуха!
– подчеркнул Пивненко.
Что известно об атаке Киева 21 марта
- Российские военные посреди ночи и под утро запустили по Киеву как крылатые ракеты, так и аэробаллистические. В Воздушных силах рассказали о работе наших защитников неба.
- Для атаки российские захватчики использовали 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые запустили с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, оккупанты атаковали двумя баллистическими или аэробаллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал".
- Чтобы отразить вражеское воздушное нападение, привлекали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- На Киевщине, по результатам успешной боевой работы, удалось сбить все ракеты, которые запустили россияне.
- Известно, что в результате массированного ракетного удара пострадали 14 человек. Среди них – 1 ребенок.