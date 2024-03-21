Про мужнього оборонця українського неба розповіли у МВС України. Наголошують, що він зранку 21 березня збив крилату ракету, яку російські загарбники спрямували на Київ.

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Захищає міста від атак з повітря

Звернімо увагу! Олексій – стрілець-зенітник бригади "Буревій"

Він разом зі своїми побратимами у складі мобільної вогневої групи обороняє українські міста під час російських атак з неба.

Ціль була виявлена акустично і за звуком ідентифікована як крилата ракета. Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула,

– розповідає боєць.

Він наголосив, що радіє, адже російська ракета не долетіла до своєї точки наведення, адже вона могла знищити чийсь будинок або навіть забрати чиєсь життя.



Нацгвардієць Олексій збив крилату ракету 21 березня / Фото МВС

Як зауважив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, Олексій збив крилату ракету на Київщині, коли вона прямувала на Київ. Своєю роботою йому вдалося запобігти як руйнуванням, так і жертвам.

Саме такі хлопці тримають оборону на фронті і захищають наші міста під час атак з повітря!

– наголосив Півненко.

Що відомо про атаку Києва 21 березня