Міський голова Віталій Кличко поділився першими даними про наслідки ракетного удару по столиці. Наголошуємо, що станом на 05:17 повітряна тривога все ще триває і загроза теж. Тому не покидайте укриттів.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву

О 05:12 Віталій Кличко зазначив, що у Святошинському районі зафіксували падіння уламків на приміщення дитячого садка. У Шевченківському – палають автомобілі. На місця прямують екстрені служби.

О 05:15 уточнив, що у Подільському районі падіння уламків на території одного з підприємств.

Також о 05:18 написав, що у Святошинському районі падіння уламків на житловому будинку. Туди теж прямують служби.