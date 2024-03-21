Через підступну атаку у столиці є пошкодження. Однак не від влучання ракет, а від падіння уламків. Детальніше про наслідки ворожих ударів 24 Каналу розповів Михайло Шаманов – речник Київської міської військової адміністрації.
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Наслідки атаки
"Ворог взяв паузу у 44 дні, але сьогодні вночі завдав чергового ракетного удару по столиці", – наголосив Михайло Шаманов.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це була комплексна атака і балістичними, і крилатими ракетами, й аеробалістичними ракетами. В результаті успішної роботи сил ППО всі ворожі ракети збили над Києвом. На жаль, руйнування є від падіння уламків.
У Подільському районі зафіксували падіння уламків на території житлової забудови, також горіла трансформаторна підстанція. Пожежу ліквідували. Загорівся також дах нежитлової двоповерхової будівлі. У Шевченківському районі пошкоджений житловий будинок. Вибуховою хвилею там вибило вікна, відбулося загоряння квартири,
– зазначив речник КМВА.
Людей евакуювали з будинку, а пожежу вдалося загасити. Зауважимо, що вогонь знищив також кілька автівок, які були припарковані біля будинку. Падіння уламків також відбулося на території іншої житлової забудови – між дитячим садочком та будинками, у яких вибило шибки. У Святошинському районі пошкоджені вікна в дев'ятиповерхівках та навчальний заклад.
Усі рятувальні служби оперативно прибули на місця.
Що відомо про постраждалих
Кількість постраждалих осіб внаслідок російської атаки Києва зросла. Мовиться про 13 осіб, з них госпіталізовано чотирьох. Серед поранених є 13-річна дівчинка, допомогу їй надали на місці. На щастя, обійшлося без жертв.
У разі оголошення повітряної тривоги – потрібно йти укриття чи хоча б дотримуватися правила "двох стін". Ми бачимо характер поранень людей, зокрема осколкові поранення від скла. Це означає, що навіть дві стіни можуть врятувати,
– підкреслив Шаманов.
Зауважимо, що на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня також зросла кількість поранених до чотирьох осіб. В області відомо про 2 пошкоджені багатоквартирні будинки, 47 приватних будинків, а також 12 транспортних засобів.
Російський масований обстріл: деталі
- Вночі 21 березня, близько 1:00 ночі, Повітряні сили повідомили українців про можливу ракетну небезпеку. Стало відомо про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряну тривогу оголосили у всіх областях України близько 3:20 ночі, коли з'явилась інформація про пуски крилатих ракет.
- Від російської атаки постраждав Київ. Хоч ракети маневрували різними областями, зокрема західними, вони все одно поверталися у бік столиці, аби завдати ударів там. У такий спосіб російські загарбники хотіли обійти українські системи ППО.
- Вже на ранок у Повітряних силах відзвітували, що росіяни атакували Україну 31 ракетою. Окупанти вдарили 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 Ту-95, а також двома аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинджал".