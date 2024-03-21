Через підступну атаку у столиці є пошкодження. Однак не від влучання ракет, а від падіння уламків. Детальніше про наслідки ворожих ударів 24 Каналу розповів Михайло Шаманов – речник Київської міської військової адміністрації.

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Наслідки атаки

"Ворог взяв паузу у 44 дні, але сьогодні вночі завдав чергового ракетного удару по столиці", – наголосив Михайло Шаманов.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це була комплексна атака і балістичними, і крилатими ракетами, й аеробалістичними ракетами. В результаті успішної роботи сил ППО всі ворожі ракети збили над Києвом. На жаль, руйнування є від падіння уламків.

У Подільському районі зафіксували падіння уламків на території житлової забудови, також горіла трансформаторна підстанція. Пожежу ліквідували. Загорівся також дах нежитлової двоповерхової будівлі. У Шевченківському районі пошкоджений житловий будинок. Вибуховою хвилею там вибило вікна, відбулося загоряння квартири,

– зазначив речник КМВА.

Людей евакуювали з будинку, а пожежу вдалося загасити. Зауважимо, що вогонь знищив також кілька автівок, які були припарковані біля будинку. Падіння уламків також відбулося на території іншої житлової забудови – між дитячим садочком та будинками, у яких вибило шибки. У Святошинському районі пошкоджені вікна в дев'ятиповерхівках та навчальний заклад.

Усі рятувальні служби оперативно прибули на місця.

Що відомо про постраждалих

Кількість постраждалих осіб внаслідок російської атаки Києва зросла. Мовиться про 13 осіб, з них госпіталізовано чотирьох. Серед поранених є 13-річна дівчинка, допомогу їй надали на місці. На щастя, обійшлося без жертв.

У разі оголошення повітряної тривоги – потрібно йти укриття чи хоча б дотримуватися правила "двох стін". Ми бачимо характер поранень людей, зокрема осколкові поранення від скла. Це означає, що навіть дві стіни можуть врятувати,

– підкреслив Шаманов.

Зауважимо, що на Київщині внаслідок ракетної атаки 21 березня також зросла кількість поранених до чотирьох осіб. В області відомо про 2 пошкоджені багатоквартирні будинки, 47 приватних будинків, а також 12 транспортних засобів.

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