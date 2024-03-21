Рано-вранці у Києві лунали вибухи. Столиця відбивала ворожу ракетну атаку. У КМВА розповіли, чим вдарили росіяни.

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Які ракети летіли на Київ

Близько 01:00 стало відомо про виліт 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряні сили зазначили, що близько 03:00 можуть бути здійснені перші пуски ракет.

Вже під 04:00 противник розпочав атаку. Він випустив з літаків крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Біля 05:00 ранку Повітряні сили заявили про запуск балістики з території Росії. Йдеться про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Усі вони летіли на Київ.

Загалом над Києвом та у района столиці було уражено близько 30 ракет. Серед них – кілька балістичних.

Пізніше у Повітряних силах уточнили, що загалом окупанти випустили 31 одну ракету. Ворог вдарив 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 Ту-95 з Енгельсу та Волгодонську.

Також росіяни атакували столицю двома аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал".

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

Скільки людей постраждало

Під час повітряної тривоги у Києві неодноразово лунали вибухи. Міська влада заявила про падіння уламків збитих ракет у трьох районах: Шевченківському, Святошинському та Подільському.

Зокрема, у Шевченківському районі сталося загоряння квартири у багатоповерхівці, через що мешканців будинку довелося евакуювати. Також на австоянці горіли авто.

У Святошинському уламки пошкодили будівлю дитсадка. Крім того, вибухова хвиля повибивала вікна у житлових будинках.

У Подільському районі відбулося загоряння двох нежитлових будівель.

Наразі повідомляють про 10 постраждалих. Серед них 2 знадобилася госпіталізація. Це 11-річна дівчинка та 38-річний чоловік.

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