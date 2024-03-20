Детальніше про ситуацію розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Його допис у телеграмі з'явився о 13:34.

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Що відомо про атаку Харкова

Як зазначив мер міста, внаслідок удару по Харкову, який ворог здійснив 20 березня, є постраждалі. Він додав, що уточнюється їхня кількість та ступінь поранень.

Крім того, на місці "прильоту" спалахнула дуже велика пожежа. Ігор Терехов додав, що на місці працюють усі відповідні служби, а також волонтери.

Звернімо увагу на повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, яке з'явилося о 13:14. Він написав, що російські військові вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Тоді він повідомляв, що під завалами можуть бути люди. І додав, що всі профільні служби працюють на місці.