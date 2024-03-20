Детальніше про ситуацію у регіоні розповів глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зауважив, що у Синельниківському районі вночі було гучно.

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Постраждала родина

Внаслідок атаки ворога, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. Відомо, що серед них – ціла родина, чий будинок потрощили російські загарбники.

У стані середньої тяжкості брат із сестрою 12 та 19 років, а також 57-річний батько. 47-річна жінка зазнала сильніших поранень. Її стан оцінюють як важкий. Усі четверо наразі перебувають у лікарні.

Сергій Лисак додав, що на ураженій території пошкоджені оселі. Наразі уточнюють інформацію щодо наслідків.

Росія продовжує тероризувати Україну

19 березня президент України Володимир Зеленський зауважив, що Росія атакувала Україну понад 300 дронами-камікадзе "Шахед", а також 130 ракетами від початку березня. Крім того, по наших регіонах російські загарбники били керованими авіабомбами.

Президент України додав, що наша держава довела, що може збивати ракети та дрони ворога, а також знищувати його авіацію. І що це дозволяє рятувати тисячі життів і дає можливість працювати економіці нашої держави.

Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" майже 900 керованих авіабомб,

– заявив Зеленський.

Звернімо увагу! У ніч проти 18 березня ворог випустив по Україні 22 "Шахеди", 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Нашим Силам ППО вдалося збити 17 дронів-камікадзе. На жаль, не минулося без влучань.

Як зазначив глава держави, нам необхідний більший захист. Мовиться про реалістичну кількість систем ППО, які є у наших партнерів.

Володимир Зеленський пояснив, що системи ЗРК Patriot та інші установки ППО повинні робити те, задля чого їх створювали – захищати життя людей, а не припадати пилом на зберіганні.

Водночас глава держави висловив вдячність усім, хто допомагає та вкотре запевнив, що російський терор повинен програти у війні, яку він сам і розв'язав.