Як розповіли журналісти "Суспільного", ракетний удар пошкодив будинок літньої жінки. У момент удару вона, на щастя, була не вдома.

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Руйнування в Селидовому

Уночі росіяни вдарили із С-300 по Селидовому, унаслідок чого було пошкоджено 24 приватні домоволодіння. Атака окупантів пошкодила й будинок 73-річної мешканки Ніни. У цю ніч вона перебувала не вдома – пішла в гості.

Як розповіла жінка, вже коли поверталася вранці, вона побачила розтрощену оселю. Це вже не вперше їй доводиться відновлювати свій будинок після російських атак. З початку повномасштабного вторгнення це третій випадок.

Наслідки атаки по місту Селидове: дивіться відео

У Селидівській міській раді повідомили, що внаслідок удару було поранено 4 людини. Ідеться про трьох жінок віком 64, 65 і 82 роки, а також 58-річного чоловіка. Вони дістали мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й перелами ребер.

Ситуація в Донецькій області