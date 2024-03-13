На жаль, 2 людини загинули, ще 5 зазнали поранення внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

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Що відомо про жертв і постраждалих

Близько 23 години окупанти скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1". Росіяни влучили в 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки.

Росіяни скинули авіабомбу "Гром" / Фото з телеграму Філашкіна

На жаль, двоє людей загинули. Усі поранені отримують медичну допомогу. Вадим Філашкін розповів, що рятувальники витягли з-під завалів 13-річну дівчинку. Вона не отримала фізичних травм.

1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена,

– заявив очільник ОВА.

Також наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно. Філашкін закликав берегти себе та евакуюватися.

Наслідки атаки на Мирноград / Фото з телеграму Філашкіна

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