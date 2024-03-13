За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Ймовірно, є загиблі.
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Наслідки російської атаки
Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані,
– повідомили в ОВА.
З-під завалів вдалося врятувати 10 мешканців, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. У повідомленні мовиться, що ймовірно, є жертви. Наразі інформація уточнюється.
Заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак повідомив, що серед постраждалих є 5 дітей.
За інформацією Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, гасіння пожежі триває. Він додав, що ще троє людей можуть бути зниклі безвісти.
Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають. На місці працюють всі необхідні служби.
Удар по житловому будинку в Кривому Розі: що відомо
- Учора ввечері, 12 березня, близько 19:00, пролунали вибухи у Кривому Розі. Пізніше надійшла інформація, що окупанти здійснили атаку на багатоповерховий будинок. Незабаром стався другий вибух, який також спрямували на будинок у зовсім іншій частині міста.
- Близько 7 години ранку 13 березня Олександр Вілкул повідомив, що, на жаль, кількість жертв внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 4.
- На обстріл також відреагував Володимир Зеленський. Президент наголошував, що пошуково-рятувальні роботи триватимуть скільки потрібно. Зеленський доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує. Він подякував всім, хто працює на місці, рятує та надає медичну допомогу.