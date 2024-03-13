По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. Вероятно, есть погибшие.
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Последствия российской атаки
В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, из них 15 – разрушены,
– сообщили в ОВА.
Из-под завалов удалось спасти 10 жителей, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. В сообщении говорится, что вероятно, есть жертвы. Сейчас информация уточняется.
Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что среди пострадавших есть 5 детей.
По информации Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, тушение пожара продолжается. Он добавил, что еще три человека могут быть пропавшие без вести.
По состоянию на утро аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются. На месте работают все необходимые службы.
Удар по жилому дому в Кривом Роге: что известно
- Вчера вечером, 12 марта, около 19:00, прогремели взрывы в Кривом Роге. Позже поступила информация, что оккупанты совершили атаку на многоэтажный дом. Вскоре произошел второй взрыв, который также направили на дом в совсем другой части города.
- Около 7 часов утра 13 марта Александр Вилкул сообщил, что, к сожалению, количество жертв в результате вражеской ракетной атаки возросло до 4.
- На обстрел также отреагировал Владимир Зеленский. Президент подчеркивал, что поисково-спасательные работы будут продолжаться сколько нужно. Зеленский поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается. Он поблагодарил всех, кто работает на месте, спасает и оказывает медицинскую помощь.