Во время атаки на Кривой Рог 12 марта россияне попали в девятиэтажный дом в Кривом Роге. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
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Россияне атаковали Кривой Рог
Около 18:40 в Кривом Роге прогремели взрывы. Мэр города сообщил, что в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания. Одна ракета попала в многоэтажку.
Прямое попадание в девятиэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей,
– сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
Впоследствии он сообщил, что еще одна ракета попала в пятиэтажный дом в Металлургическом районе.
Сколько людей погибло в результате атаки
В 19:33 председатель ДОР Николай Лукашук рассказал, что в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге по меньшей мере двое погибших.
Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи, все службы работают. Держись, родной Кривой Рог. Искренние соболезнования родным погибших. Быстрого выздоровления пострадавшим,
– написал Лукашук.
В 19:37 глава ОГА Сергей Лысак сообщил, что в целом больницы города приняли уже более 30 пострадавших. Известно, что пятеро раненых в тяжелом состоянии, их направили в операционные. Также среди раненых ребенок.
Последствия ударе по дому в Кривом Роге: фото – Сергей Лысак и Андрей Ермак
Тем временем ГСЧС тушит пожары на местах попаданий. Скорая помощь продолжает оказывать людям необходимую помощь. Вероятно, это не окончательное количество раненых.
В двух районах развернули штабы помощи
Мэр города сообщил, что после атаки местные власти начали разворачивать штабы помощи для пострадавших в двух районах. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любых других вопросов.
- Первый штаб помощи разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20.00.
- Второй штаб помощи разворачивается по адресу – "Народный Дом", улица Криворожстали 52.