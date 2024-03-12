Во время атаки на Кривой Рог 12 марта россияне попали в девятиэтажный дом в Кривом Роге. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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Россияне атаковали Кривой Рог

Около 18:40 в Кривом Роге прогремели взрывы. Мэр города сообщил, что в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания. Одна ракета попала в многоэтажку.

Прямое попадание в девятиэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей,

– сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Впоследствии он сообщил, что еще одна ракета попала в пятиэтажный дом в Металлургическом районе.

Сколько людей погибло в результате атаки

В 19:33 председатель ДОР Николай Лукашук рассказал, что в результате удара по девятиэтажке в Кривом Роге по меньшей мере двое погибших.

Спасательная операция продолжается. ГСЧС, врачи, все службы работают. Держись, родной Кривой Рог. Искренние соболезнования родным погибших. Быстрого выздоровления пострадавшим,

– написал Лукашук.

В 19:37 глава ОГА Сергей Лысак сообщил, что в целом больницы города приняли уже более 30 пострадавших. Известно, что пятеро раненых в тяжелом состоянии, их направили в операционные. Также среди раненых ребенок.

Последствия ударе по дому в Кривом Роге: фото – Сергей Лысак и Андрей Ермак

Тем временем ГСЧС тушит пожары на местах попаданий. Скорая помощь продолжает оказывать людям необходимую помощь. Вероятно, это не окончательное количество раненых.

В двух районах развернули штабы помощи

Мэр города сообщил, что после атаки местные власти начали разворачивать штабы помощи для пострадавших в двух районах. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любых других вопросов.