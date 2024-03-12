Президент Украины сообщил, что сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. В результате обстрела города есть много раненых, среди них тяжелые. По состоянию на это время двое погибших.

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Спасатели разбирают завалы

Владимир Зеленский сообщил, что в Кривом Роге спасатели разбирают завалы и ищут людей.

Под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно. Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается,

– сказал президент.

Он также показал видео с места попадания. На кадрах видны последствия террористической атаки России.

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