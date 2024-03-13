К сожалению, 2 человека погибли, еще 5 получили ранения в результате ночного обстрела Мирнограда. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Около 23 часов оккупанты сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1". Россияне попали в 5-этажку. Всего ударом повреждены 4 дома.

Россияне сбросили авиабомбу "Гром" / Фото из телеграма Филашкина

К сожалению, два человека погибли. Все раненые получают медицинскую помощь. Вадим Филашкин рассказал, что спасатели вытащили из-под завалов 13-летнюю девочку. Она не получила физических травм.

1 человек находится в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена,

– заявил глава ОВА.

Также отметил, что оставаться в Донецкой области опасно. Филашкин призвал беречь себя и эвакуироваться.

Последствия атаки на Мирноград / Фото из телеграма Филашкина

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