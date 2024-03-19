Повідомляється, що внаслідок атаки постраждало 4 людей – три жінки та чоловік. У момент удару вони відпочивали у власних домівках.
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Атака на Селидове
Російські окупанти 19 березня приблизно о 02.30 обстріляли Селидове. Для атаки на мирних громадян вони використали дві ракети С-300 – під обстрілом опинився приватний сектор міста. Зазначається, що внаслідок терористичної атаки окупантів є поранені.
Поранено 4 цивільних особи. Пошкоджено 24 приватних домоволодіння,
– повідомили у міській раді.
Йдеться про трьох жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Вони отримали мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й переламами ребер – постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Вони під час атаки перебували в оселях.
Окрім цього, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни
Наслідки удару по місту Селидове: дивіться фото
Ракетні удари по Україні
- Ввечері 17 березня росіяни вдарили по інфраструктурі Конотопа, що у Сумській області. Зафіксовано два прильоти. Під ударом вкотре опинилися цивільні будівлі – на щастя, люди не постраждали.
- У той самий день окупанти вдарили по Миколаєву. Росія вдарила балістикою по інфраструктурному об'єкту – застосувала "Іскандер-М" з Криму. Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула одна людина, ще 9 людей отримали поранення.
- Окрім цього, окупанти постійно тероризують прикордонні населені пункти Сумської області. Так, 17 березня ворог розбомбив центр Великої Писарівки. Влада закликала громадян негайно евакуюватися через постійну загрозу.