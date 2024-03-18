Російсько-українська війна довела, що артилерію, яка була головною силою у кривавих конфліктах 20 століття, зарано списувати з рахунків. Але якщо Росія стрімко наближається до того, щоб воювати гарматами часів Сталіна, то Україна завдяки власним силам і підтримці союзників робить ставку на сучасну технологічну зброю, зокрема, й в артилерії.

Перемогти в умовах, коли ворог має відчутну кількісну перевагу, можна лише якістю. Її забезпечують, зокрема, французькі САУ CAESAR. Ці артустановки чудово зарекомендували себе на полі бою та стали справжнім жахом для росіян. У 2024 році цього жаху стане більше, адже система CAESAR йде в ногу з часом і оновлюється. Ба більше, незабаром їх вироблятимуть в Україні.

24 Канал розповідає все, що варто знати про ці французькі САУ.

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Що відомо про французькі САУ CAESAR

Самохідна артилерійська установка CAESAR – розробка французької компанії Nexter-KNDS. Простіше кажучи – це гармата на колесах. За "колеса" відповідає платформа Renault Sherpa 6x6. Також є варіант платформи від чехів – Tatra T-815 8x8.



САУ CAESAR військових Франції / Фото Міноборони Франції

Зверніть увагу! Назва CAESAR у цьому випадку співзвучна зі словом "Цезар", проте, значення відрізняється. Це французька абревіатура, що розшифровується як CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie, тобто "вантажівка, оснащена артилерійською системою".

Проєкт почали розробляти в 90-х роках минулого століття, а у 2003 році провели перші випробування. З 2007 САУ вже перебуває у військах.

Нині. крім Франції, CAESAR є на озброєнні Збройних сил Чехії, Данії, Саудівської Аравії, Таїланду, Індонезії, а з весни 2022 року – України.

У березні та квітні 2022-го українські військові пройшли у Франції навчання, а вже в травні виконували бойові завдання.

Першим великим успіхом CAESAR в Україні стала робота по окупованому росіянами острову Зміїний в травні 2022 року. Тоді українці здійснили унікальну операцію, для чого перетворили "самохідку" на амфібію.

САУ поставили на баржі та підійшли до острова на відстань пострілу. Ефект був разючий – французька САУ перетворила техніку росіян на Зміїному на фарш.



САУ CAESAR в Україні / Фото ТРО Медіа

САУ призначена для контрбатарейної боротьби, а також ліквідації ворожої техніки та живої сили. Вагомим аргументом є дальність у 40 кілометрів, точність та мобільність, яка в порівнянні з російськими аналогами робить CAESAR снайпером серед артсистем.

До речі, російський аналог, САУ МСТА, для "француза" не суперник – ні в точності, ні в дальності (у росіян це максимум 30 кілометрів).

САУ CAESAR – технічні характеристики

Тип – самохідна артилерійська установка;

Платформа – Renault Sherpa 6x6 (або Tatra T-815 8x8);

Вага – 18 тонн, в іншій комплектації – 32 тонни;

Дальність стрільби – до 42 кілометрів;

Калібр – 155 міліметрів;

Темп стрільби – 6 до 8 пострілів на хвилину у звичайному режимі, у режимі інтенсивної стрільби – 3 снаряди за 15 секунд;

Максимальна швидкість – 80 кілометрів на годину;

Запас ходу – 600 кілометрів;

Обслуга – 6 людей (разом з водієм);

Батарея – 6 САУ;

Ціна – 4,5 – 5,5 мільйона євро.

САУ "Цезар" в Україні: дивіться відео

Технологічний прорив і застосування ШІ

Крім власне гармати, система має сучасні автоматизовані пристрої для навігації, прицілювання та балістичних розрахунків. Все це не лише суттєво спрощує завдання артилеристів, але й прискорює бойову роботу. А швидкість та маневреність на війні рятують життя.

Важливо! Від зайняття позиції до виконання вогневого завдання операторам CAESAR потрібно від 3 до 5 хвилин.

На CAESAR стоїть цифрова система керування вогнем. Цей блок постійно оновлюють та модернізують. Розробники САУ у 2024 році планують додати до системи штучний інтелект (ШІ) та доручити йому питання ефективної ліквідації окупантів.

Очікується, що запровадження ШІ у САУ дозволить на 30% покращити ефективність знищення російських загарбників, а значить – зекономити ті самі 30% на недешевих снарядах, кожен з яких коштує близько 2 тисяч євро.

Тестування новації, можливо, вже відбувається на фронті, й росіяни матимуть можливість пересвідчитись у користі технологій. Після цього очікується, що "нова прошивка" піде в серію й система ШІ вже буде стояти на всіх САУ CAESAR.



САУ CAESAR в Україні

Що відомо про снаряди до САУ

Візитівкою CAESAR є 155-міліметрові протитанкові осколкові снаряди. Позначка "протитанковий" тут швидше не про спеціалізацію, а про потужність, адже Ogre здатні знищувати не тільки техніку, але й невеликі укріплення, центри командування та живу силу.

Всередині Ogre 63 мінібомби, кожна – з механізмами самознищення. CEASAR може вести залповий вогонь і випускати по 6 таких снарядів. Це дозволяє накривати великі площі – десь до 3 гектарів, на які прилетять до 378 бомб, долаючи на своєму шляху 35 кілометрів.

Крім того, САУ CEASAR навчена працювати з легендарним снарядом М982 Excalibur. Це дороге задоволення. Він коштує понад 150 тисяч доларів (як деякі ракети), проте, це той випадок, коли якість виправдовує ціну.

48-кілограмовий снаряд має велику дальність (до 46 кілометрів) та унікальну точність (радіус відхилення від цілі – не більше 4 метрів) й він гарантовано знищить ворожий танк, який коштує мільйон доларів або більше.

Виробництво в Україні – це прорив

Великою перевагою всього проєкту є його відносно невелика ціна – САУ коштує приблизно 4,5 – 5,5 мільйона євро, залежно від комплектації та "начинки". Крім цього, Франція та її європейські партнери мають потужності та досвід для швидкого виробництва CAESAR (десятки на рік), логістики, відновлення та ремонту.

Саме про це говорив 14 березня 2024 року президент Франції Еммануель Макрон у своєму потужному зверненні до нації та всього світу.

Я попросив їх (підприємства французького ОПК — ред.) докласти зусиль, виробляти більше і виробляти швидше. І це той проєкт, який я з того моменту доручив міністру Збройних сил. Ми в кількох сегментах, які були важливими для українців, виконали роботу. Вирішальні для оборони України САУ CAESAR — ми збільшили їх виробництво. … Збільшили темпи, ми виготовимо майже 75 гармат CAESAR і всі вони підуть на український фронт,

– Еммануель Макрон на пресконференції 14 березня 2024 року повідомляє добрі новини.

CAESAR мають на озброєнні декілька європейських армій й завдяки тому, що Франція може оперативно виготовляти нові САУ. Союзники без проблем погодилися передати свої системи Україні та почекати, коли їх замінять на нові. Так, наприклад, зробила Данія – країна уклала з Францією контракт на виробництво 15 машин, але погодилась, що вони будуть передані Україні.

До 16-го за ліком пакету воєнної допомоги від Данії, про який було оголошено 12 березня 2024 року, серед іншого увійшли й "данські" САУ CAESAR, сумарна вартість допомоги цього разу становить 330 мільйонів євро).

Артилерійські та мінометні системи дуже потрібні Україні. Цим пакетом допомоги ми робимо значний внесок в українську боротьбу за свободу у вигляді додаткових артилерійських систем CAESAR та супутніх боєприпасів. Ця допомога надається у співпраці з нашими союзниками і є важливим сигналом того, що ми підтримуємо Україну на широкому фронті,

– міністр оборони Трольс Лунд Поульсен 12 березня 2024 року оголошує про новий пакет допомоги Україні.

Наразі ремонт CAESAR відбувається у Польщі, яка є основним тиловим хабом для ЗСУ, але незабаром це можна буде робити безпосередньо в Україні.

Після укладання між Україною та Францією оборонної угоди рамки співпраці щодо воєнного виробництва було суттєво розширено й незабаром в Україні будуть побудовані заводи, на яких планують виробляти воєнну техніку за французькою ліцензією. Зокрема, й САУ CAESAR.

Очікується, що виробництво стартує вже влітку 2024 року. А французькі зброярі будуть виробляти не лише деталі до САУ CAESAR, але й снаряди для цієї артсистеми. САУ використовує 155-й "натівський калібр".

Скільки САУ CAESAR на озброєнні ЗСУ

З 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Франція офіційно передала Україні військового обладнання на загальну суму 2,6 мільярда євро. У переліку воєнної допомоги з 50 пунктів згадані, зокрема, 30 артилерійських установок CAESAR.

На війні не обходиться без втрат, це стосується не лише САУ CAESAR, але, на жаль, й всієї іншої техніки. Наразі ЗСУ не розкривають такої інформації, проте незалежні OSINT-аналітики підтвердили втрату Україною 4 французьких САУ та зафіксували ураження та пошкодження ще трьох. Це дані за 2 роки великої війни від автора проєкту Orix Якуба Яновського.

Основною небезпекою для CAESAR на цій війні є не контрбатарейна боротьба, бо російські гаубиці банально не дострілюють, а БпЛА "Ланцет" і ракети окупантів.

При цьому російська пропаганда знищує "Цезарі" ледь не щодня, ці САУ навіть приписали загонам російської опозиції на Бєлгородщині, які, звісно – "все знищили", проте, не надали жодних доказів.

Нині більшість українських САУ CAESAR працюють та продовжують виконувати надважливу роботу, а незабаром їх стане ще більше. У рази більше.