Российско-украинская война доказала, что артиллерию, которая была главной силой в кровавых конфликтах 20 века, рано списывать со счетов. Но если Россия стремительно приближается к тому, чтобы воевать пушками времен Сталина, то Украина благодаря собственным силам и поддержке союзников делает ставку на современное технологическое оружие, в том числе и в артиллерии.

Победить в условиях, когда враг имеет ощутимое количественное преимущество, можно только качеством. Ее обеспечивают, в частности, французские САУ CAESAR. Эти артустановки прекрасно зарекомендовали на поле боя и стали настоящим ужасом для россиян. В 2024 году этого ужаса станет больше, ведь система CAESAR идет в ногу со временем и обновляется. Более того, вскоре эти САУ будут производить в Украине.

24 Канал рассказывает все, что стоит знать об этих французских установках.

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Что известно о французских САУ CAESAR

Самоходная артиллерийская установка CAESAR – разработка французской компании Nexter-KNDS. Проще говоря, это пушка на колесах. За колеса отвечает платформа Renault Sherpa 6x6. Также есть вариант платформы от чехов – Tatra T-815 8x8.



САУ CAESAR военных Франции / фото Минобороны Франции

Обратите внимание! Название CAESAR в этом случае созвучно со словом "Цезарь", значение однако этих слов различается. Французская аббревиатура расшифровывается как CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie, то есть "грузовик, оснащенный артиллерийской системой".

Проект начали разрабатывать в 90-х годах прошлого века, а в 2003-м провели первые испытания. А с 2007-го эта САУ уже находится в войсках.

Сейчас кроме Франции CAESAR есть на вооружении вооруженных сил Чехии, Дании, Саудовской Аравии, Таиланда, Индонезии, а с весны 2022 года – Украины.

В марте и апреле 2022-го украинские военные прошли во Франции учения, а уже в мае выполняли боевые задачи.

Первым большим успехом CAESAR в Украине стала работа по оккупированному россиянами острову Змеиный в мае 2022 года. Тогда украинцы совершили уникальную операцию, для чего превратили "самоходку" в амфибию.

САУ поставили на баржи и подошли к острову на расстояние выстрела. Эффект был впечатляющим – французская САУ превратила технику россиян на Змеином в фарш.



САУ CAESAR в Украине / фото ТРО Медиа

САУ предназначена для контрбатерейной борьбы, а также ликвидации вражеской техники и живой силы. Весомым аргументом является дальность в 40 километров, точность и мобильность, которая по сравнению с российскими аналогами делает CAESAR снайпером среди артсистем.

Кстати, российский аналог, САУ МСТА, для "француза" не соперник – ни в точности, ни в дальности (у россиян дальность максимум 30 километров).

САУ CAESAR – технические характеристики

тип – самоходная артиллерийская установка;

платформа – Renault Sherpa 6x6 (или Tatra T-815 8x8);

вес – 18 тонн, в другой комплектации – 32 тонны;

дальность стрельбы – до 42 километров;

калибр – 155 миллиметров;

темп стрельбы – от 6 до 8 выстрелов в минуту в обычном режиме, в режиме интенсивной стрельбы – 3 снаряда за 15 секунд;

максимальная скорость – 80 километров в час;

запас хода – 600 километров;

обслуживающий персонал – 6 человек (вместе с водителем);

батарея – 6 САУ;

цена – 4,5 – 5,5 миллиона евро.

САУ "Цезарь" в Украине: смотрите видео

Технологический прорыв и применение ИИ

Кроме, собственно, пушки, система имеет современные автоматизированные устройства для навигации, прицеливания и баллистических расчетов. Все это не только существенно упрощает задачу артиллеристов, но и ускоряет боевую работу. А скорость и маневренность на войне спасают жизни.

Важно! От занятия позиции до выполнения огневой задачи операторам CAESAR нужно от 3 до 5 минут.

На CAESAR стоит цифровая система управления огнем. Этот блок постоянно обновляется и модернизируется. Разработчики САУ в 2024 году планируют добавить в систему искусственный интеллект (ИИ) и поручить ему вопрос эффективной ликвидации оккупантов.

Ожидается, что введение ИИ в САУ позволит на 30% улучшить эффективность уничтожения российских захватчиков, а значит – сэкономить те же 30% на недешевых снарядах, каждый из которых стоит около 2 тысяч евро.

Тестирование новации, возможно, уже происходит на фронте, и россияне смогут убедиться в пользе технологий. После этого ожидается, что новая "прошивка" пойдет в серию и система ИИ уже будет стоять на всех САУ CAESAR.





Что известно о снарядах к САУ

Визитной карточкой CAESAR являются 155-миллиметровые противотанковые осколочные снаряды. Пометка "противотанковый" здесь скорее не о специализации, а о мощности, ведь Ogre способны уничтожать не только технику, но и небольшие укрепления, центры командования и живую силу.

Внутри Ogre 63 мини-бомбы, каждая – с механизмами самоуничтожения. CEASAR может вести залповый огонь и выпускать по 6 таких снарядов. Это позволяет накрывать большие площади – где-то до 3 гектаров, на которые прилетят до 378 бомб, преодолевая на своем пути 35 километров.

Кроме того, САУ CEASAR обучена работать с легендарным снарядом М982 Excalibur. Это дорогое удовольствие. Он стоит более 150 тысяч долларов (как некоторые ракеты), однако это тот случай, когда качество оправдывает цену.

48-килограммовый снаряд имеет большую дальность (до 46 километров) и уникальную точность (радиус отклонения от цели – не более 4 метров), и он гарантированно уничтожит вражеский танк, который стоит миллион долларов и больше.

Производство в Украине – это прорыв

Большим преимуществом всего проекта является его относительно небольшая цена – САУ стоит примерно 4,5 – 5,5 миллиона евро, в зависимости от комплектации и "начинки". Кроме этого, Франция и ее европейские партнеры имеют мощности и опыт для быстрого производства CAESAR (десятки в год), логистики, восстановления и ремонта.

Именно об этом говорил 14 марта 2024 года президент Франции Макрон в своем мощном обращении к нации и всему миру.

Я попросил их (предприятия французского ОПК – ред.) приложить усилия, производить больше и производить быстрее. И это тот проект, который я с того момента поручил министру Вооруженных сил. Мы в нескольких сегментах, которые были важными для украинцев, выполнили работу. Решающие для обороны Украины САУ CAESAR – мы увеличили их производство... Увеличили темпы, мы изготовим почти 75 пушек CAESAR, и все они пойдут на украинский фронт,

– Эмманюэль Макрон на пресс-конференции 14 марта 2024 года сообщает хорошие новости.

CAESAR имеют на вооружении нескольких европейских армий и благодаря тому, что Франция может оперативно изготавливать новые САУ. Союзники без проблем согласились передать свои системы Украине и подождать, когда их заменят на новые. Так, например, сделала Дания – страна заключила с Францией контракт на испытание 15 машин, но согласилась, что они будут переданы Украине.

В 16-й по счету пакет военной помощи от Дании, о котором было объявлено 12 марта 2024, среди прочего вошли и "датские" САУ CAESAR, суммарная стоимость помощи на этот раз составляет 330 миллионов евро).

Артиллерийские и минометные системы очень нужны Украине. Этим пакетом помощи мы делаем значительный вклад в украинскую борьбу за свободу в виде дополнительных артиллерийских систем CAESAR и сопутствующих боеприпасов. Эта помощь предоставляется в сотрудничестве с нашими союзниками и является важным сигналом того, что мы поддерживаем Украину на широком фронте,

– министр обороны Троэльс Лунд Поульсен 12 марта 2024 года объявляет о новом пакете помощи Украине.

Сейчас ремонт CAESAR происходит в Польше, которая является основным тыловым хабом для ВСУ, но вскоре это можно будет делать непосредственно в Украине.

После заключения между Украиной и Францией оборонного соглашения рамки сотрудничества по военному производству были существенно расширены и вскоре в Украине будут построены заводы, на которых планируют производить военную технику по французской лицензии. В частности, и САУ CAESAR.

Ожидается, что производство стартует уже летом 2024 года. А французские оружейники будут производить не только детали к САУ CAESAR, но и снаряды для этой артсистемы. САУ использует 155-й "натовский калибр".

Сколько САУ CAESAR на вооружении ВСУ

С 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023 года Франция официально передала Украине военного оборудования на общую сумму 2,6 миллиарда евро. В перечне военной помощи из 50 пунктов упомянуты, в частности, 30 артиллерийских установок CAESAR.

На войне не обходится без потерь, это касается не только САУ CAESAR, но, к сожалению, и всей остальной техники. Сейчас ВСУ не раскрывают такой информации, однако независимые OSINT-аналитики подтвердили потерю Украиной 4 французских САУ и зафиксировали поражения и повреждения еще трех. Это данные за 2 года большой войны от автора проекта Orix Якуба Яновского.

Основной опасностью для CAESAR на этой войне является не контрбатарейная борьба, потому что российские гаубицы банально не достреливают, а БПЛА "Ланцет" и ракеты оккупантов.

При этом российская пропаганда уничтожает "Цезари" чуть ли не ежедневно, эти САУ даже приписали отрядам российской оппозиции на Белгородщине, которые, конечно, – "все уничтожили", однако не предоставили никаких доказательств.

Сейчас большинство украинских САУ CAESAR работают и продолжают выполнять важнейшую работу, а вскоре их станет еще больше. В разы больше.